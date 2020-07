Vì sao loạt quan chức TPHCM 'ngã ngựa'?

Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an tỉnh này đang mở rộng vụ án, điều tra triệt để, kiên quyết không bỏ lọt tội phạm trong vụ án liên quan đến Đường “Nhuệ” đang gây bức xúc dư luận để sớm đưa ra xét xử.

Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT-Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên. Trong đó tiến hành khám xét nơi ở của bị can Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM và Trần Trọng Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.