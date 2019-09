Vì sao nhóm người Trung Quốc chọn Khu làng nghề để sản xuất ma tuý?

Quảng cáo

Theo chia sẻ của ông Tạ Ngọc Hạnh (Tổ trưởng Tổ dân phố 3B, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, Kon Tum), cá nhân ông cùng người dân địa phương rất vui và ấn tượng trước chuyên án phá đường dây ma túy “cực khủng” của Bộ Công an.

Ông Hạnh cho biết thêm, trên thực tế huyện giao đất nhưng không có chế tài, không có ban quản lý nên lực lượng an ninh tại Khu làng nghề khó thực hiện nhiệm vụ.

Trong khi đó ông Ngô Tấn Khoa – Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đắk Hà thông tin, huyện đã cho Công ty xuất nhập khẩu Đồng An Viên (viết tắt là Cty Đồng An Viên) thuê đất ở Khu làng nghề Tổ dân phố 3B từ năm 2016 với diện tích 2 nghìn m2. Việc công ty này hoạt động thế nào, và tại sao cho người Trung Quốc thuê lại để làm xưởng sản xuất ma tuý thì huyện, phòng “không thể nắm được”.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, nhóm sản xuất ma túy chọn thuê Cty Đồng An Viên làm "trụ sở" do đây là vị trí "đắc địa" ở góc cuối Khu làng nghề Tổ dân phố 3B, lại ở chợ, nằm giữa khu đông người qua lại nên dễ "lẫn" trong đám đông, đánh lạc hướng ngành chức năng.

Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum xác nhận với báo chí, việc bắt giữ các đối tượng sản xuất ma tuý do Bộ Công an chủ trì nên Công an tỉnh Kon Tum chưa thể cung cấp thông tin.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin: Bộ Công an đã triệt phá xong một đường dây sản xuất ma túy lớn, sau khi phối hợp với các lực lượng chuyên ngành (Công an các tỉnh Kon Tum, Bình Dương, Bình Định, Ninh Thuận, TP HCM...) đột kích khu nhà xưởng Cty Đồng An Viên từ tháng 8/2019, thu giữ hàng trăm lít dung dịch ma tuý tổng hợp; khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất và khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy. Đồng thời bắt 7 đối tượng quốc tịch Trung Quốc tổ chức ra đường dây sản xuất ma túy này. Đây là vụ phá án ma túy có quy mô "cực khủng", chấn động dư luận cả nước.

Cty Đồng An Viên bắt đầu hoạt động từ 17/7/2013, lĩnh vực bán buôn vật liệu và thiết bị khác trong xây dựng, nơi đăng ký quản lý là Chi cục thuế huyện Đăk Hà. Khu nhà xưởng nêu trên do người Việt Nam tại Kon Tum đứng tên.

Một người trong hàng ngũ lãnh đạo Cty Đồng An Viên kể: Xưa nay Cty Đồng An Viên làm các sản phẩm từ gỗ ép, gỗ cao su. Trước khi bị Bộ Công an bắt khoảng 15 ngày, có mấy người Trung Quốc cùng một phiên dịch người Việt Nam đến đặt vấn đề muốn thuê mặt bằng làm thí nghiệm để lấy mẫu sản xuất phân bón, và liên danh sản xuất các mặt hàng để xuất khẩu, sau đó họ yêu cầu Công ty dựng cho họ một “phòng thí nghiệm riêng”. Khi Bộ Công an ập vào bắt, lúc đó Công ty mới biết đã bị lừa.

Tiền Lê