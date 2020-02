Vì sao thanh niến 21 tuổi mạo danh Tuấn "khỉ" nhờ "hiệp sĩ"... dàn xếp đầu thú?

Quảng cáo

Ngày 8/2, Công an tỉnh Cà Mau đã mời S.Q.K. (21 tuổi, ngụ ấp 7, xã Khánh Hòa, huyện U Minh) - người mạo danh Lê Quốc Tuấn (còn được gọi là Tuấn “khỉ”, 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông huyện Củ Chi, TP HCM) - nghi can dùng súng AK bắn chết 4 người ở Củ Chi (TP HCM) gọi điện cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải ... đề nghị dàn xếp đầu thú.

Quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn. Làm việc với cơ quan chức năng, S.Q.K. thừa nhận đã đọc báo và xem trên mạng xã hội, biết vụ nghi phạm Tuấn "khỉ" dùng súng AK bắn chết người trên địa bàn Củ Chi, đồng thời lực lượng công an đang truy bắt và kêu gọi Tuấn "khỉ" ra đầu thú.

Sau đó, khi biết số điện thoại của “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (ngụ TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), K. mạo danh mình là Tuấn “khỉ” gọi điện nhờ ông Hải dẫn ra đầu thú.

Đối tượng K. cũng khai báo, sau cuộc điện thoại cho "hiệp sĩ" Hải, do bị vợ la nên đã gỡ bỏ sim điện thoại. Theo , S.Q.K., mục đích gọi mạo danh Tuấn "khỉ" chỉ là chọc phá chơi và không lường hết hậu quả. Làm việc với công an, S.Q.K. có trình một giấy chứng nhận tâm thần.

Vụ xả súng tại sới bạc ở H.Củ Chi làm 4 người tử vong, 1 người bị thương. Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 14 giờ 30 ngày 29/1, Công an huyện Củ Chi nhận tin báo về vụ nổ súng giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại sòng bạc trong vườn nhãn cạnh nhà 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông.

Công an huyện Củ Chi phối hợp Công an TP.HCM đến hiện trường điều tra, xác định nghi can là Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn “khỉ”. Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 29/1, Lê Quốc Tuấn và em trai là Lê Quốc Minh đi xe máy BS 52T2-30... mang theo súng AK đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn nói trên bắn liên tục (5 - 7 phát) làm 4 người tử vong, 1 người bị thương rồi cướp gần 1 tỷ trong sới bạc.

Sau khi gây án, Tuấn cướp xe máy hiệu Honda SH tẩu thoát đến ấp Thạnh An, xã Trung An (huyện Củ Chi). Tại đây, Tuấn bỏ xe SH và tiếp tục cướp xe máy hiệu Yamaha Nouvo màu đỏ đen BS 59Y2 - 301.98 tẩu thoát.

Cơ quan công an xác định 4 người tử vong, gồm: Vương Ngọc Hưng (30 tuổi), Lê Tấn Long (46 tuổi), Lê Thành Trung (28 tuổi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (35 tuổi, tất cả đều ngụ H.Củ Chi). Người bị thương là Trần Văn Thạnh (33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông) - được điều trị tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

