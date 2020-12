Vì sao ‘Út trọc’ Đinh Ngọc Hệ phản cung?

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng là chủ mưu vụ án, ông Nguyễn Văn Thể cũng có ‘bút phê’ trong một số văn bản liên quan.

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ông Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT cùng 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí", theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.