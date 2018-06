Vì sao võ sư trong phim “Người phán xử” bị khởi tố?

TP - Cơ quan CSĐT - Công an Hà Nội vừa khởi tố bị can Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1974, trú ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo Cơ quan CSĐT, bị can Nguyễn Mạnh Hùng hứa hẹn xin việc làm cho các cá nhân để nhận tiền “chạy việc” sau đó chiếm đoạt của nhiều bị hại với số lượng lớn.