Video clip ‘tố’ nữ đội trưởng thuế đang nhận trăm triệu của tiệm vàng

Liên quan tới vụ ‘Nữ đội trưởng thuế đòi công ty vàng 'chung chi' trăm triệu đồng’ mà Tiền Phong đã đưa tin, chiều nay (27/6), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thanh Nga (nguyên Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 4 - Chi cục thuế quận 8) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung bản án, tại phiên tòa, bà Nguyễn Thanh Nga (nguyên Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế số 4 - Chi cục thuế quận 8), không thừa nhận hành vi phạm tội của mình như quy buộc của công tố.

Bà Nga khai, vào chiều xảy ra vụ việc (7/6/2016), sau cuộc họp ở phòng Chi cục phó Chi cục thuế quận 8, bà Nga trở về bàn làm việc thì thấy bà Ngọc ngồi chờ sẵn. Bà Ngọc đẩy gói ni-lông về phía bà Nga, bà Nga đẩy trả trở lại nên gói ni-lông rơi xuống đất. Bà Nga quả quyết mình không ‘sách giễu’ và nhận tiền.

Tòa quyết định cho trình chiếu đoạn video clip do bà Ngọc quay được cho những người tham dự phiên tòa xem. Đoạn clip thể hiện rõ hành vi của bị cáo từ lúc bà Ngọc đến bàn làm việc của bị cáo để đưa gói tiền cho đến lúc lực lượng công an ập vào bắt quả tang bà Nga nhận gói tiền. Dù bà Nga không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng HĐXX cho rằng đủ cơ sở buộc tội bị cáo này.

Tòa tuyên phạt bà Nguyễn Thanh Nga 7 năm tù về tội ““Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Nữ nguyên Đội trưởng thuế Ngyễn Thanh Nga tại tòa chiều nay. Ảnh: Tân Châu.

Như Tiền Phong đã đưa tin, nội dung vụ án thể hiện, bà Nga đã sách nhiễu, đe dọa đòi tăng thuế đối Cty TNHH Vàng bạc Phương Anh (trụ sở tại quận 8). Ra giá 15 triệu đồng/tháng và buộc Cty Phương Anh phải đưa một lần 6 tháng, nếu không chi tiền, Nga sẽ cho kiểm tra tăng thuế .

Cuối tháng 5/2016, bà Nga thúc giục bà Ngọc (đại diện Cty Phương Anh) đưa 100 triệu đồng (bao gồm 90 triệu đồng là phí ‘lót tay’ của 6 tháng và 10 triệu đồng là tiền để phục vụ kiểm tra thuế). Bà Ngọc làm đơn tố cáo đến công an.

Ngày 7/6/2016, tại bàn làm việc của Nga ở Chi cục thuế quận 8, bà Ngọc đưa 100 triệu đồng cho bà Nga. Khi bà Nga vừa nhận tiền thì bị công an bắt quả tang.

Bà Ngọc được công an trả lại 100 triệu đồng vì do bị ép buộc, đồng thời không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì chủ động tố giác hành vi sai phạm với công an.

Tân Châu