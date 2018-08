Viện khoa học hình sự vào cuộc vụ 2 vợ chồng bị giết dã man ở Hưng Yên

Theo công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 00h30 ngày 17/8 tại số nhà 06 đường Linh Đài, Khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm hai vợ chồng tử vong.

Bước đầu nạn nhân được xác định là anh Đặng Văn Trường (SN 1977) và vợ là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1978, cùng trú tại số nhà trên).

Tại hiện trường, anh Trường chết trong phòng ngủ ở tầng 1 với nhiều vết thương trên người còn chị Hoa trọng thương được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên, sau đó chuyển Bệnh viện Việt Đức điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng đến khoảng 8h cùng ngày chị Hoa đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại tá Đỗ Đình Hào - Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo phòng Cảnh sát Hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an thành phố Hưng Yên phối hợp với Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Ngoài ra, tại khu vực hai nạn nhân sinh sống cơ quan công an phát loa thông báo, yêu cầu người dân hỗ trợ truy bắt hung thủ sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên.

Thông báo nêu: "Khoảng 0h05 ngày 17/8, xảy ra vụ giết người tại khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP Hưng Yên. Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, nhận dạng ban đầu, đối tượng là nam thanh niên khoảng 30 tuổi…”.

Trước đó, đêm 16/8 rạng sang 17/8, nhiều người dân nghe thấy tiếng la hét kêu cứu của cháu S. con trai anh Trường chị Hoa. Khi sang đến nơi họ phát hiện anh Trường tử vong với với nhiều vết thương còn chị Hoa trong tình trạng thoi thóp nên đã đưa đi cấp cứu.

Theo cháu S. thời điểm xảy ra quá nhanh và chỉ nhìn thấy phía sau lưng không thể nhìn thấy mặt kẻ đã sát hại bố mẹ mình.

Được biết, anh Trường hiện làm công việc chăn nuôi còn chị Hoa là công nhân may.Người dân cho biết, hai vợ chồng nạn nhân sống trên địa bàn hài hòa không xảy ra xích mích với ai.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ án.

Thanh Hà