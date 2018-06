Việt kiều Mỹ bị khởi tố trong vụ gây rối tại TPHCM

Ngày 16/6, nguồn tin từ Công an TPHCM xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyen William Anh (SN 1985, quốc tịch Mỹ, lưu trú tại quận 3, TPHCM, là du học sinh tại Singapore) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, ngày 9/6, Nguyen William Anh nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch. Đến ngày 10/6, người này xuống đường tham gia vào đoàn người tụ tập, gây rối trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Văn Trỗi.

Đến đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Chính Thắng (quận 3), người này đã trực tiếp yêu cầu lực lượng chức năng di dời các xe đặc chủng để đoàn người tụ tập đi qua. Khi yêu cầu không được đáp ứng, Nguyen William Anh đã leo lên xe đặc chủng hô hào, kêu gọi người khác vượt qua chốt chặn của lực lượng chức năng.

Những hành động này của Nguyen William Anh đã bị camera của lực lượng chức năng ghi hình lại. Qua quá trình điều tra, củng cố hồ sơ, ngày 15/6, Công an TPHCM đã có quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với Nguyen William Anh về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 16/6, Công an TPHCM cũng đã bắt giữ Nguyễn Hồng Thái (SN 1985) khi đã có hành vi mặc sắc phục của ngành công an để kích động gây rối an ninh, trật tự. Hiện Công an TPHCM cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý người này.

Đối tượng Trương Hữu Lộc

Trước đó, Công an TPHCM cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Hữu Lộc (57 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi phá rối an ninh. Bị can Lộc được xác định là một trong số người tích cực livestream (phát trực tiếp trên mạng xã hội) để kêu gọi, kích động người dân xuống đường tụ tập gây mất an ninh trật tự.

Công an TPHCM khuyến cáo đến người dân



Thời gian qua, lợi dụng việc tranh luận, góp ý dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (Luật Đặc khu), thông qua Luật An ninh mạng tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; các tổ chức phản động, đối tượng cực đoan chống đối trong và ngoài nước đã kích động, kêu gọi, tổ chức tụ tập biểu tình, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Tại TP.HCM đã liên tiếp xảy ra tụ tập biểu tình, đình công gây mất an ninh trật tự trong các ngày gần đây. Công an TPHCM đã tiến hành làm việc, xử lý 310 đối tượng có hành vi quá khích, kích động tụ tập, tuần hành gây rối an ninh trật tự; trong đó đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng, ra quyết định xử lý hành chính 175 đối tượng; nhắc nhở, cho gia đình bảo lãnh, cam kết không tái phạm 38 đối tượng; đưa vào quản lý tại trung tâm tâm thần 1 đối tượng; còn 89 đối tượng đang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý.

Một số đối tượng tham gia phá hoại tài sản, gây rối an ninh trật tự bị bắt

Qua điều tra, bước đầu xác định các đối tượng đều có hành vi vi phạm pháp luật theo các mức độ khác nhau, từ xâm phạm an ninh quốc gia đến xâm phạm trật tự an toàn xã hội như: Phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản; trong đó đã xác minh đấu tranh làm rõ một số đối tượng có quan hệ, nhận tiền của các tổ chức phản động lưu vong hoặc bị lợi dụng, kích động tham gia tuần hành, biểu tình gây rối an ninh trật tự.

Kết quả điều tra ban đầu cũng xác định, việc phản đối Luật An ninh mạng và Luật Đặc khu chỉ là cái cớ để các tổ chức phản động và số đối tượng chống đối chính trị lợi dụng kích động người dân biểu tình, gây bất ổn tình hình an ninh chính trị đất nước.

Trong thời gian tới, các đối tượng sẽ tiếp tục lợi dụng việc thông qua Luật An ninh mạng và các vấn đề liên quan dự án thành lập đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc để xuyên tạc, kích động biểu tình, đình công, gây phức tạp về an ninh trật tự, làm ảnh hưởng môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Trước tình hình trên, Công an TPHCM khuyến cáo người dân bình tĩnh, cảnh giác, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc và các lời kêu gọi, kích động, xúi giục tham gia xuống đường tụ tập đông người, tuần hành biểu tình, gây rối an ninh trật tự; không nghe theo kích động của kẻ xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Đồng thời, Công an TPHCM đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng có hoạt động dụ dỗ, kích động tụ tập biểu tình, đình công, gây mất an ninh trật tự cần báo ngay cho trực ban công an Phường hoặc trực ban công an các quận, huyện (theo số điện thoại đường dây nóng của công an địa phương đã thông báo đến người dân) để có biện pháp xử lý.

Văn Minh