Vỏ bọc của đường dây 'tín dụng đen' Nam Long lớn nhất nước

Công ty tài chính Nam Long do Nguyễn Đức Thành (SN 1988, ở phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động đường dây 'tín dụng đen' còn Nguyễn Cao Thắng (SN 1984, ở phường 15, quận 10, TP HCM) là đối tượng cung cấp nguồn tài chính.

Tham gia hoạt động giúp sức ở bên dưới có các đối tượng nhóm kế toán, quản lý nhân sự, tư vấn chăm sóc khách hàng, tiếp xúc khách hàng và thu hồi nợ... Lợi nhuận thu được chia làm 2 phần, trong đó, 50% sử dụng quay lại để công ty cho vay, 50% lợi nhuận còn lại Thành và Thắng chia nhau.

Các đối tượng đang bị tạm giam

Theo đó, Công ty Nam Long mở 26 chi nhánh ở 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, mỗi chi nhánh phụ trách địa bàn khoảng 2 đến 5 tỉnh. Các đối tượng đã tạo vỏ bọc hợp pháp với danh nghĩa là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và kỹ thuật xây dựng Thành Nam (do Nguyễn Đức Thành đăng ký kinh doanh từ tháng 7/2017 nhưng đã dừng hoạt động và không có chức năng kinh doanh tài chính và không kê khai thuế), thuê trụ sở, mở 26 chi nhánh, sau đó in card visit quảng cáo để cho vay nặng lãi.

Đại tá Khương Duy Oanh, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Thành là người có bằng cấp đại học, chuyên ngành Luật. Thành đã bàn bạc với Nguyễn Cao Thắng thống nhất với nhau mở công ty chung để hoạt động tín dụng đen, lấy tên là “Công ty Nam Long”. Công ty này không đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng, đặt trụ sở chính tại 393 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM. Công ty này cho vay tài chính dưới hình thức hợp đồng trả góp trong thời hạn 41 ngày, mỗi ngày người vay phải trả số tiền gốc và lãi là 3% tổng số tiền vay và hợp đồng trả góp trong thời hạn 51 ngày, mỗi ngày người vay phải trả cả gốc và lãi là 2,5% tổng số tiền vay. Ngoài ra, còn hợp đồng “lãi đứng” với mức lãi từ 15-30%/ngày. Đối tượng cho vay là cá nhân có tài sản đảm bảo, hộ kinh doanh và các doanh nghiệp.

Cách thức tuyển dụng, quản lý nhân viên của Công ty Nam Long là thông qua mạng xã hội facebook, zalo, các trang rao vặt, chợ việc làm... đưa ra hứa hẹn trả lương cao; hướng tới các đối tượng là thanh niên có nhu cầu việc làm độ tuổi từ 18-30 tuổi, chưa có tiền án, tiền sự, lý lịch trong sạch để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, công ty đã xây dựng, ban hành các quy định để quản lý nhân viên như nếu phá vỡ hợp đồng thì phải bồi thường 100 triệu, chặt ngón tay, hủy hoại bản thân và gia đình, đánh đòn sa thải, phạt cải tạo trông công ty...

Nhân viên của công ty được huấn luyện chặt chẽ, được “cầm tay chỉ việc” theo kiểu người đi trước hướng dẫn người đi sau; tập huấn bằng các giáo án thẩm định, giáo trình xử lý nợ, sổ sách ghi chép phân loại khách hàng...; đưa ra cách xử lý tình huống đòi nợ khi gặp khách hàng chống trả, tấn công, yêu cầu nhân viên không bỏ chạy, không dùng vũ lực mà tìm cách chuyển hóa tiền vay của khách hàng quá hạn bằng cách tố cáo với cơ quan công an dưới dạng đơn “đơn vu khống”, “đơn lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “đơn trình báo”, “đơn lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Đơn trình báo”, “đơn báo cáo” hướng dẫn “xử lý” khai báo với cơ quan công an, luôn có người cảnh giới, sử dụng sim điện thoại riêng để phục vụ cho việc cho vay, sim để đe dọa...;

Ngoài ra, công ty này còn tổ chức in ấn biểu mẫu hợp đồng cho vay, giấy tờ mua bán tài sản; sử dụng hàng trăm tài khoản cá nhân khác nhau (thống kê đến thời điểm hiện tại là 70 tài khoản) ở nhiều ngân hàng (7 ngân hàng với nhiều chi nhánh trong cả nước) tạo thuận lợi cho việc khách hàng nộp lãi, mặt khác chia nhỏ rủi ro khi bị phát hiện...

Như Tiền Phong đã đưa tin trước đó, Nguyễn Văn Minh là nhân viên “Công ty Nam Long” từ tháng 4/2018, tại chi nhánh Bắc Kạn. Nhiệm vụ của Minh là đi thu tiền nợ mà khách hàng vay về nộp cho công ty. Tháng 7/2018, Minh thu tiền của khách hàng nhưng không nộp và còn cầm cố 1 chiếc xe máy của công ty để tiêu xài cá nhân, sau đó bỏ trốn. Ngày 8/7/2018, Nguyễn Đức Thành chỉ đạo các chi nhánh khu vực phía Bắc đến nhà Minh để đòi tiền. Đến ngày 9/7/2018, các đối tượng tìm thấy Minh tại Sóc Sơn (Hà Nội) sau đó tổ chức đánh hội đồng. Tại đây, các đối tượng đưa ra hình thức “kỷ luật” đối với Nguyễn Văn Minh là yêu cầu xin lỗi, xin chữ ký từng người cho ở lại công ty hoặc đưa ra pháp luật. Đồng thời, đưa 1 bát cơm và 1 bát phân bắt minh chọn 10 lần. Nếu Minh bò đến bát cơm sẽ bị đá vào lưng, ngực, bụng để “dạy dỗ cách làm người”. Cả 10 lần, nạn nhân bò đến bát cơm đều bị đánh.

Đến khoảng 4h ngày 10/7/2018, Nguyễn Đức Thành chỉ đạo Ngô Văn Chương đưa Minh về chi nhánh Thanh Hóa ở lô 7, đường Bà Triệu, P. Đông Thọ, Tp Thanh Hóa để tiếp tục “quản lý, cải tạo, dạy dỗ lại cách làm người”. Tại đây, Chương giao nạn nhân cho 2 nhân viên mới trông coi. Đến 10h ngày 19/7/2018, do thấy sức khỏe của Minh yếu nên Chương đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, khi nghe bác sĩ nói bệnh nhân ngừng tim, chết lâm sàng thì Chương bỏ đi.

Thượng tá Lê Khắc Minh, phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sau 4 tháng tổ chức điều tra, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, chay vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm trên do Nguyễn Đức Thành là đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức.

Hiện cơ quan công an đang tạm giam 4 tháng đối với 7 đối tượng và truy nã đối với 2 bị can) liên quan tới đường dây 'tín dụng đen' này.

Hoàng Lam