Vợ chồng, con trai cấu kết lừa đảo người thân hơn 17 tỷ đồng

Chiều 20/11, Công an tỉnh TT-Huế thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Thị Phượng (39 tuổi), Trần Văn Chấn (46 tuổi) và Trần Văn Phước (18 tuổi, cả 3 cùng trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) để điều tra về hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Hai cha con Chấn, Phước bị công an bắt giữ

Theo Công an TT-Huế, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh liên tục nhận được nhiều đơn thư của người dân tại địa bàn huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) tố cáo hành vi lừa đảo của Đào Thị Phượng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TT-Huế đã vào cuộc xác minh và làm rõ: Phượng có chồng Trần Văn Chấn (46 tuổi, cùng trú địa chỉ trên) vượt biên sang Mỹ từ năm 1987 và bị trục xuất về Việt Nam từ tháng 9/2018. Sau đó, vợ chồng Phượng, Chấn cùng con trai là Trần Văn Phước (18 tuổi) thuê nhà nghỉ tại phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế) để ở.

Do cặp vợ chồng này có máu đỏ đen, thường xuyên đánh bạc bằng hình thức chơi tài xỉu trên mạng internet và bị thua với số tiền rất lớn, nên Phượng bàn với Chấn thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng lừa đào

Phượng tung tin mình đi Mỹ và cần khoản tiền lớn để góp vốn đóng tàu đánh cá ở nước ngoài. Đối tượng này thường xuyên gọi điện về cho người quen và để Chấn "chứng thực" mình Phượng đang ở Mỹ. Sau khi các bị hại tin tưởng và đồng ý góp vốn hoặc cho mượn tiền, Phước là người trực tiếp nhận tiền để chuyển tiền lại cho Phượng hoặc qua tài khoản do Phượng cung cấp.

Bằng thủ đoạn này, từ cuối năm 2017 đến tháng 9/2019, Phượng cùng chồng và con trai đã lừa đảo nhiều người thân ở địa bàn huyện Phú Lộc, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng. Trong đó, nạn nhân bị vợ chồng Phượng lừa với số tiền nhiều nhất là 6 tỷ đồng, người ít nhất là 300 triệu đồng.

Phượng thường chụp ảnh tung lên mạng xã hội khoe bản thân giàu có, bịa chuyện gia đình ở Mỹ để lừa mượn tiền nhiều người

Sau khi biết sự việc bại lộ, Phượng đã bỏ trốn vào Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) nhưng sau đó bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh TT-Huế bắt giữ.

Công an tỉnh TT-Huế hiện đã thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng Phượng, Chấn và Phước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an còn thông báo, ai là nạn nhân bị các đối tượng nói trên lừa đảo cần làm đơn gửi đến Cơ quan Điều tra Công an tỉnh TT-Huế để được thụ lý, giải quyết.

Ngọc Văn