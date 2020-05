Vợ chồng Loan 'cá' thu tiền bảo kê của tiểu thương như thế nào?

Quảng cáo

Ngày 8/5, Cơ quan điều tra cho biết, Nguyễn Quốc Tuấn (Tuấn "cá") và Lý Thị Loan là vợ chồng cùng đăng ký thường trú tại tổ 19, KP An Hòa, phường Hóa An, TP. Biên Hòa, làm nghề kinh doanh buôn bán cá tại chợ Hoá An, TP. Biên Hòa.

Khoảng đầu năm 2019, Tuấn và Loan thấy khu vực phía trước cổng Công ty PouChen, thuộc KP An Hòa, phường Hóa An có nhiều tiểu thương tự ý họp chợ buôn bán hàng nên 2 đối tượng trên đứng ra bảo kê để thu tiền.

Công an khám xét nơi ở của Tuấn (áo sọc).

Tuấn và Loan cho người đến đe dọa các tiểu thương rồi đứng ra quản lý thu tiền mặt bằng, chỗ ngồi và thu tiền dọn vệ sinh. Tiền thu mặt bằng mỗi tiểu thương phải đóng cho vợ chồng Tuấn từ 100.000 đồng đến 400.000 đồng/ tháng; tiền dọn vệ sinh, mỗi tiểu thương phải đóng cho Tuấn Cá từ 5000 đồng đến 7000 đồng/tháng.

Việc thu tiền vệ sinh và quét dọn vệ sinh Tuấn và Loan giao cho hai đối tượng Ái và Tùng (chưa rõ lai lịch) trực tiếp thu; còn thu tiền mặt bằng hàng tháng Tuấn và Loan giao cho Nguyễn Văn Tuấn (tự Tuấn Úc), ngụ ở huyện Trảng Bom và 3 đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) thực hiện.

Đối tượng Loan "cá".

Khoảng giữa năm 2019, Loan "cá" chuyển đến địa bàn khu vực chợ tự phát phía trước cổng Công ty ChangShin (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) bảo kê, quản lý khu vực này. Còn Tuấn "cá" tiếp tục bảo kê quản lý khu vực chợ tự phát phía trước cổng Công ty PouChen và quanh khu vực chợ Hóa An.

Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức bắt Lý Thị Loan và 9 đối tượng về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Sau khi Loan bị bắt, nhiều tiểu thương buôn bán quanh khu vực cổng Công ty PouChen và chợ Hóa An đã tố cáo về hành vi thu tiền bảo kê của Tuấn "cá".

Tiền mệnh giá nhỏ do băng nhóm Tuấn cá cưỡng đoạt của những người buôn bán nhỏ.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cử, chứng minh hành vi phạm tội của Tuấn, vào chiều 7/5, Công an TP.Biên Hòa đã quyết định bắt khẩn cấp Tuấn để tiếp tục điều tra.

Bước đầu, Nguyễn Văn Tuấn khai nhận, vào ngày 10 hàng tháng, Tuấn giao cho Tuấn Úc và một số đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) đi đến gặp các tiểu thương thu tiền chỗ ngồi, nếu ai không đóng tiền thì Tuấn Úc cùng đồng bọn dọa nạt, đuổi đi không cho bán nên buộc các tiểu thương phải đóng tiền cho Tuấn Úc. Tiền thu được, Tuấn Úc và đồng bọn đưa về nộp cho Tuấn "cá". Tuấn khai nhận, mỗi tháng Tuấn thu được số tiền trên 20 triệu đồng từ các tiểu thương.

Khám xét nơi ở của đối tượng Tuấn, cơ quan công an thu giữ nhiều cọc tiền có mệnh giá 1000 đồng đến 20.000 đồng và nhiều tài liệu quan trọng, phục vụ cho công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra vụ việc và kêu gọi các tiểu thương buôn bán từng bị Tuấn "cá" cùng đồng bọn thu tiền bảo kê “cưỡng đoạt tài sản” cung cấp thêm thông tin để cơ quan điều tra sớm xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Mạnh Thắng