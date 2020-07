Vợ Đường 'Nhuệ' bị đề nghị truy tố trong vụ thao túng đấu giá đất

Dương, 40 tuổi, cùng Phạm Văn Hiệp, 34 tuổi, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp; Vũ Gia Thành, 43 tuổi, đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh thuộc Sở Tư pháp; Trịnh Thị Minh Thúy, 50 tuổi và Hà Văn Dũng, 36 tuổi, là Trưởng phòng và nhân viên của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa bị Công an tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 1 điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo kết luận điều tra ra ngày 13/7, Dương với tư cách là Giám đốc công ty TNHH Đường Dương đã tham gia nhiều cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Sau khi Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên thông báo đấu giá lô đất số 09 ở khu dân cư phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, Dương đứng ra làm thủ tục đấu giá hộ bà Nguyễn Thị Hạnh.Tháng 12/2019, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá lô đất số 09 tại phòng làm việc của bị can Hiệp với sự tham gia của 8 người đấu giá. Trả tiền cao nhất nhưng phiếu đấu giá của Dương không hợp lệ nên bị loại. Anh Đạt, 25 tuổi, là người trúng đấu giá với mức 2,7 tỷ đồng (29 triệu đồng/m2 đất).Dương sau đó gặp bị can Hiệp, Thành đề nghị thay đổi kết quả để cho bà Hạnh trúng đấu giá. Dương được Thành gợi ý cách nhờ anh Đạt nhường quyền.Dương gọi chồng là Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") đến Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình để cùng đi gặp anh Đạt. Khi bị khước từ lời đề nghị nhượng lại quyền trúng đấu giá, Dương cầm cốc nước chè hất vào mặt anh Đạt. Cùng lúc, đám đàn em của Dương lao vào đánh. Đường "Nhuệ" thì liên tục đe dọa, uy hiếp. Do sợ hãi nên anh Đạt buộc phải đồng ý nhượng lại lô đất.Hai bên sau đó vào trung tâm đấu giá làm thủ tục nhượng lại lô đất. Nhà chức trách xác định hành vi của Dương là nguyên nhân và điều kiện để các bị can có chức vụ thực hiện hành vi phạm tội.

Bị can Phạm Văn Hiệp. Ảnh: Công an cung cấp.

Kết quả điều tra xác định, bị can Hiệp, Thành, Thúy, Dũng tuy không vụ lợi nhưng đã vì động cơ cá nhân mà cố ý làm trái công vụ để thay đổi kết quả trúng đấu giá. Hành vi của những cán bộ này gây thiệt hại cho người dân và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước.Tại cuộc đấu giá, Hiệp không có trong thành phần nhưng thường xuyên có mặt để tác động thay đổi kết quả. Bị can Thành, Thúy và Dũng do nể nang Hiệp đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của Luật Đấu giá tài sản.Quá trình điều tra, bị can Hiệp khai trong cuộc đấu giá bị vợ chồng Dương Đường đe dọa nên buộc phải thay đổi kết quả. Hơn nữa, trước đây gia đình Hiệp còn nhiều lần bị vợ chồng Dương Đường nhắn tin uy hiếp, đe dọa bắt cóc con gái, xịt hơi cay vào mặt. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định không có việc Dương đe dọa Hiệp tại cuộc đấu giá. Việc Hiệp bị đe dọa trước đó là đúng nhưng không có căn cứ xác định do vợ chồng Dương Đường gây ra.Với Đường "Nhuệ", cảnh sát xác định anh ta đã đe dọa, ép anh Đạt từ bỏ trúng đấu giá. Tuy nhiên, Đường "chỉ làm theo sự chỉ đạo của vợ" nên không có căn cứ buộc tội.Vợ chồng Đường "Nhuệ" được cho là "trùm xã hội đen" tại Thái Bình, giàu lên nhanh chóng qua cho vay nặng lãi, thâu tóm đấu thầu đất, hoạt động bảo kê.Dương đang bị điều tra trong hai vụ án; còn Đường đang bị xử lý trong ba vụ án là đánh người tại trụ sở công an, cùng vợ đánh người và cưỡng đoạt tiền hỏa táng.