Vợ giang hồ Đường “Nhuệ” là ai?

Vụ án được xuất phát vào 30/3/2020 khi Dương cùng đàn em đánh nhân viên Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường do mâu thuẫn trong việc chuyển phát hành chậm trễ ngay tại trụ sở Công ty TNHH Đường Dương. Tiếp đó, nạn nhân đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an.

Sau khi điều tra, căn cứ kết quả giám định thương tích 14% của bị hại và các tài liệu thu thập được, ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý về tội Cố ý gây thương tích, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở để điều tra. Chỉ sau đó 3 ngày, chồng của đối tượng này là Nguyễn Xuân Đường cũng bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định truy nã với tội danh nói trên và tối cùng ngày, Đường bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam).