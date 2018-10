Vờ là nhóm khách 'sang chảnh' để lừa đảo

Ngày 30/10, Công an TX. Dĩ An (tỉnh Bình Dương), cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Chí Hùng, Lê Văn Tuấn (cùng SN 1990, quê Đông Sơn, Thanh Hoá) và Cha Rô (SN 1998 quê An Giang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 28/10/2018, Hùng và Tuấn đi trên 1 chiếc xe máy đến một công ty đá hoa cương trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn thuộc phường Bình Chuẩn, TX. Thuận An, Bình Dương hỏi mua đá hoa cương. Cả hai đặt hàng với số tiền gần 64.903.125 triệu đồng nên được công ty này đồng ý giao hàng tận nơi.

Khoảng 5h chiều cùng ngày, công ty cho tài xế chở đá hoa cương đã đặt hàng tới một căn nhà đang xây khu vực phường Bình An, TX.Dĩ An. Sau khi nhận hàng, một thanh niên Hùng nói: “Nơi đây là công trình của tôi đang làm, tiền tôi để ở nhà, anh theo tôi về nhà lấy tiền”. Nói xong Hùng tót lên xe máy phóng đi.

Lúc bấy giờ, tài xế xe tải vội lên xe tải đi theo Hùng. Tuy nhiên, khi chạy đến Ngã 3 Cây Điệp thuộc phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Hùng mất hút. Tài xế gọi Hùng nhưng không được. Khi tài xế quay lại điểm giao hàng thì tá hoả vì lô hàng đá hoa cương “không cánh mà bay”.

Hùng, Rô và Tuấn tại cơ quan công an.

Cùng với chiêu thức tương tự, hôm sau (tức ngày 29/10), nhóm của Hùng thay hình đổi dạng bằng cách nhuộm tóc vàng tìm đến một công ty đá hoa cương khác. Lần này nhóm Hùng đặt hàng trị giá 38.983.275 triệu đồng và yêu cầu công ty chở đến khu đất trống có nhà đang xây thuộc KP.Thống Nhất 1, phường Dĩ An, TX. Dĩ An. Sau khi xuống hàng, Hùng tiếp tục dùng chiêu trò cũ gọi tài xế theo mình về nhà để lấy tiền.

Thấy có dấu hiệu nghi vấn, tài xế đã gọi điện thoại báo với “hiệp sĩ” phường Tân Đông Hiệp nhờ hỗ trợ. Đúng như dự đoán, sau khi tài xế đi theo Hùng thì lập tức tại điểm giao hàng xuất hiện 5 đối tượng cùng 2 chiếc xe máy và 1 chiếc xe tải chất những tấm đá hoa cương lên xe để chở đi. Lúc này, “hiệp sĩ” ập đến bắt quả tang 3 đối tượng Hùng, Tuấn và Rô.

Tại công an, nhóm đối tượng khai đã cùng phối hợp với nhau để lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi đem đi tiêu thụ chia tiền tiêu xài. Hiện, 3 đối tượng đang bị tạm giữ và công an đang tiếp tục truy bắt những đối tượng liên quan.

Hương Chi