Vụ '2 thi thể trong bê tông' ở Bình Dương: Hé lộ nguyên nhân giết người

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã xác định được danh tính 2 nạn nhân trong vụ “xác người trong bê tông” xảy tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng. Theo đó, anh Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM) bị sát hại trước khi bị phi tang xác bằng thùng bê tông. Riêng anh Trần Đức Linh (quê Nghệ An) được cho là đã tự sát. Lý do mà nghi can đưa ra là 2 nạn nhân đều bị “quỷ nhập hồn” nên chết là cách để giải thoát.

Trước đó, từ thông tin của người dân vào đêm 17/5 công an kịp thời ập vào một khách sạn trên địa bàn phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, đưa nhóm 4 người phụ nữ về trụ sở làm việc. Nhóm nghi can gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng trú tại một địa chỉ ở Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang) và một người tên Huyền.

Quá trình làm việc với công an, Phạm Thị Thiên Hà khai rằng, cùng với Lê Ngọc Phương Thảo (thường gọi là Thanh) và 2 nạn nhân theo môn phái Pháp luân công ít xuất hiện ở Việt Nam. Nhóm này tu luyện một thời gian ở Khánh Hòa sau đó về nhà bà Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ Hà) ở TP.HCM tập luyện. Do bà Hoa không đồng ý nên nhóm chuyển đến nhà của một người tên Huyền cũng ở TP.HCM.

Sau đó, nhóm của Hà đến thuê một căn nhà trên đường D2 trong KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương để tiếp tục tu luyện. Thời điểm này có 2 phụ nữ tên An và Hạnh cũng tham gia tu luyện nhưng do cực khổ, 2 người này đã bỏ đi. Nhóm Hà sau đó đến thuê nhà mới tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng (căn nhà phát hiện 2 thi thể). Trong quá trình tu luyện, anh Linh được cho là không tuân thủ đúng quy định trong lúc tu luyện dẫn đến việc xảy ra mâu thuẫn với Hà và Thanh.

Hà khai rằng, anh Linh đã tự sát do thấy “phần quỷ” trong người lấn át. Sau khi Linh chết, nhóm này đưa thi thể vào phòng rồi bật máy lạnh nhiệt độ thấp để bảo quản , tránh mùi hôi. Nhóm của Hà bỏ thi thể anh Linh vào thùng nhựa hình trụ, dùng xác trà ướp xung quanh, đổ keo dính và tiếp tục tu luyện như chưa có chuyện gì xảy ra.

Riêng đối với anh Thành cũng được cho là bị “quỷ nhập hồn” nên bị nhóm của Hà có ý định giết Thành. Hà đi mua một bình ắc-quy và bộ kích điện về nhà, nói anh Thành đưa tay ra để châm cứu nhưng nạn nhân bị điện giật bất tỉnh, Hà lấy sợi dây vải siết cổ nạn nhân tới chết. Để tránh hôi thối, nhóm Hà mua xi măng, đất đá về đổ bê tông che lấp thi thể. Nhóm Hà sau đó để 2 thi thể lại căn nhà rồi đến thuê khách sạn ở TP.Thủ Dầu Một để tiếp tục tu luyện cho đến khi bị phát hiện.

Những hành vi khác người thường



Bước đầu công an xác định Phạm Thị Thiên Hà là nghi can đứng đầu nhóm tu luyện giáo phái này và là người có trình độ học vấn cao. Hà từng là du học sinh nước ngoài, biết nhiều thứ tiếng. Theo lời khai của Hà, vài năm trước Hà có ấn tượng giáo phái Pháp luân công qua mạng xã hội nhưng lại “hiểu sai” những điểm cơ bản của giáo phái này, như nghĩ tập luyện sẽ chữa được bách bệnh, người tập sẽ được lên thiên đàng, tránh mọi khổ đau sau khi chết.

Từ đó, Hà bỏ hết tất cả để theo con đường tu luyện. Sau đó, Hà trở thành điều phối viên, phụ đạo viên, có vai trò quan trọng trong nhánh tu luyện môn phái đang theo tại nhiều nơi trong đó có TP.HCM. Hà thu nhận các đồng môn và dùng tiền của mình để lo cho mọi người. Tuy nhiên, nhóm tu luyện chỉ ăn mì gói là chính. Để có tiền trang trải trong quá trình tu luyện, Hà dùng tiền có được từ bán căn nhà của mẹ ở TP.HCM hơn 2 tỷ đồng.

Cho đến khi bị phát hiện và bị đưa về công an làm việc, nhóm Hà đã tiêu vơi số tiền nói trên. Trong quá trình khám xét, công an thấy có 30 lượng vàng, 20 ngàn USD và khoảng 300 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, trong xe ô tô 7 chỗ dùng làm phương tiện di chuyển của nhóm Hà cũng phát hiện nhiều vật dụng như nồi, niêu, thùng mì.

Nhân viên khách sạn mưu trí “giữ chân” nghi can



Theo đó, vào khoảng 0h ngày 18/5, sau khi nhận được tin từ khách sạn Tiamo nằm trong khu dân cư Tiamo thuộc phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, công an lập tức đến hiện trường xác minh, sau đó đưa nhóm người về trụ sở làm việc. Trước đó, người đứng ra thuê phòng ở khách sạn sử dụng giấy tờ tên là Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang). Chỉ duy nhất Thảo là người thường trao đổi với tiếp tân, 3 phụ nữ còn lại ít khi rời khỏi phòng hoặc nói chuyện với người của khách sạn.

Nhóm người này không cần tới nhân viên khách sạn dọn phòng và có biểu hiện né tiếp xúc với người ngoài. Trong đêm, nhóm người này bất ngờ trả phòng thuê. Khi đó, nhân viên khách sạn ra nhà xe theo dõi thì thấy chiếc xe giống như miêu tả trong thông báo của công an nên gọi điện báo công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an khu vực phối hợp với Ban chuyên án khẩn trương di chuyển bằng xe máy đến khách sạn Tiamo. Trong khi công an đang trên đường tới khách sạn, một số nhân viên ở đây tìm mọi cách “giữ chân” nhóm nghi can.

Theo đó, ngoài việc không mở cửa cổng cho khách ra ngoài, nhân viên khách sạn còn giả “đôi co” về việc trả phí thuê phòng chưa đúng. “Chúng tôi cố tình “giữ chân” 4 người phụ nữ chờ công an đến thì bị họ chửi bới. Chỉ cần công an đến chậm chút nữa thì chúng tôi hết cách vì không còn lý do gì để đối phó. Hơn nữa, chúng tôi không có quyền bắt giữ người”, một nhân viên khách sạn nói.

Trong khi đó, trinh sát cũng cho biết thêm, trong quá trình di chuyển đến khách sạn, lực lượng chức năng đã nhận được nhiều cuộc gọi hối thúc từ nguồn tin báo. Khi công an đến nơi, 4 người phụ nữ không chút lo lắng, họ còn chất vấn vì sao lại giữ họ. Tuy nhiên, khi được đưa về trụ sở công an, nhóm người bước đầu thừa nhận có liên quan đến vụ 2 thi thể người trong thùng phuy.

Khởi tố vụ án Thượng tá Võ Văn Sinh, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Dương, cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án “ 2 thi thể trong bê tông” phát hiện ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Hiện, công an tỉnh này đang tạm giữ 4 nghi can để điều tra về hành vi giết người.



