Vụ anh trai đổ xăng đốt cả nhà em: Nạn nhân 8 tuổi đã tử vong

Quảng cáo

Chiều 30/3, trao đổi với phóng viên lãnh đạo UBND huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, cháu bé là nạn nhân trong vụ cháy khiến 3 người tử vong xảy ra trên địa bàn huyện sau hơn 10 ngày điều trị tại biệnh viện đã tử vong.

"Cháu bé mất vào ngày hôm qua (29/3) tại bệnh viện và được gia đình đưa về quê của người cha. Ngày hôm nay gia đình nạn nhân đã tổ chức tang lễ cho cháu" - lãnh đạo UBND huyện Khoái Châu thông tin.

Đào Danh Việt và Lò Văn Hà bị khởi tố tội Giết người. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong gia đình, đêm 15/3 rạng sáng 16/3, Đào Danh Việt (SN 1961, trú xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu) và Lò Văn Hà (SN 1990, tạm trú tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) đi mua xăng và mang đến nhà ông Vương Gia M. (SN 1967, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu) để phóng hỏa, đốt nhà.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Khoái Châu, Công an xã Nhuế Dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 1h30 cùng, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy. Vụ việc khiến ông M. cùng con trai là cháu Vương Gia Cao T. (SN 2008) tử vong tại hiện trường; bà Đào Thị C. (SN 1967, vợ ông M.) và cháu Nguyễn Vương Ngọc A. (SN 2012, cháu ngoại ông M.) được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Kim Động và được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, bà C. không qua khỏi. Còn cháu A. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc Gia - Hà Nội.

Quá trình xác điều tra xác định, đây không phải là vụ cháy, nổ bình thường mà là vụ án có dấu hiệu hình sự với nhiều tình tiết phức tạp. Căn cứ vào tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh, truy xét. Quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án đã tập trung tối đa lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra và bắt giữ hai đối tượng Việt và Hà.

Cơ quan công an cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can bị khởi tố là Đào Danh Việt và Lò Văn Hà để điều tra về hành vi "Giết người". Trong đó, đối tượng Việt là anh ruột nạn nhân Đào Thị C.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Thanh Hà