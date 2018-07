Vụ AVG: Vụ trưởng quản lý doanh nghiệp có dấu hiệu cố ý làm trái

Cuối tuần qua, Uỷ ban kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Phạm Đình Trọng, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ TT&TT. Uỷ ban kiểm tra Trung ương kết luận ông Trọng có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng trong việc tham mưu cho lãnh đạo Bộ TT&TT lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Dự án mobifone mua 95% cổ phần AVG.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành kết luận thanh tra Dự án nêu trên, trong đó xác định trách nhiệm và chỉ ra dấu hiệu "cố ý làm trái" của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp trong việc đưa ra ý kiến tham mưu, báo cáo thẩm định dự án.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) thống nhất chủ trương cho Mobifone đầu tư dịch vụ truyền hình theo hình thức mua cổ phần AVG, ngày 7/10/2015, Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành quyết định thành lập Tổ thẩm định gồm 6 người, do ông Phạm Đình Trọng, Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp làm tổ trưởng. Tổ thẩm định này có nhiệm vụ thẩm định Dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone.

Sau khi nghiên cứu, 5 thành viên của Tổ thẩm định đã có báo cáo gửi Tổ trưởng là ông Phạm Đình Trọng, trong đó nêu nhược điểm như: “Dự án chưa có điều kiện đi sâu phân tích những lợi thế so sánh giữa AVG với các doanh nghiệp nhà nước đang kinh doanh dịch vụ truyền hình khác. Bên cạnh đó, hiện nay các doanh nghiệp kinh doành truyền hình trả tiền đều đang sụt giảm thị phần nghiêm trọng… Việc đề xuất mua 95% cổ phần AVG với mực tiêu nắm giữ quyền chi phối toàn bộ hoạt động AVG là chưa thuyết phục”.

Tại báo cáo thẩm định Dự án trình lãnh đạo Bộ TT&TT do ông Vũ Đình Trọng tổng hợp, xây dựng cũng nêu: “ Tổ thẩm định đánh giá Dự án đã được Mobifone nghiên cứu đầy đủ, toàn diện về giá mua cổ phần; Tổ thẩm định cũng như Bộ TT&TT không có điều kiện và chức năng để đánh giá về việc định giá và giá mua AVG”.

Điều này cho thấy về giá mua và hiệu quả đầu tư của Dự án chưa được làm rõ, song Tổ thẩm định lại sử dụng thông tin do AVG báo cáo với Bộ TTTT về mức giá định bán cho đối tác nước ngoài là 700 triệu USD (không có tài liệu chứng minh tính chính xác) để so sánh, nhận xét về giá mua 95% cổ phần AVG với số tiền 8.898,3 tỷ đồng là thấp hơn khoảng 7.000 tỷ đồng so với mức giá thấp nhất do Tổ chức thẩm định giá đưa ra và thấp hơn khoảng 300 triệu USD so với mức giá AVG báo cáo định bán cho đối tác nước ngoài.

Theo đánh giá của TTCP, Tổ trưởng tổ thẩm định đã không tổng hợp đầy đủ các ý kiến phản biện của một số thành viên về về sự cần thiết phải đầu tư vào AVG, việc lựa chọn phương án đầu tư mua cổ phần, việc xác định tỷ lệ mua cổ phần AVG nhưng đã đánh giá Mobifone nghiên cứu đầy đủ, toàn diện về Dự án, là thiếu khách quan, mang tính chủ quan.

“Trong khi giá mua cổ phần và hiệu quả đầu tư chưa được làm rõ; Thủ tướng Chính phủ chưa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư, nhưng Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, cũng là Tổ trưởng Tổ thẩm định vẫn trình lãnh đạo Bộ TTTT quyết định phê duyệt Dự án đầu tư; thống nhất, tham mưu để lại 2 khoản mà AVG đã đầu tư ngoài lĩnh vực truyền hình là vi phạm điểm d, Khoản 3, Mục III Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ; không nhất quán với quan điểm chỉ đạo của Bộ TTTT, thể hiện cố ý làm trái” – thông báo kết luận thanh tra nêu.

Cũng theo TTCP, Tổ thẩm định đã không xem xét, phân tích các thông tin về hạn chế, giới hạn, tính pháp lý, mức độ tin cậy của các Chứng thư thẩm định giá, Báo cáo thẩm định giá và Báo cáo tư vấn mà Mobifone đã sử dụng để đàm phán giá mua 95% cổ phần AVG, thể hiện thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định Dự án đầu tư.

“Trách nhiệm đối với những vi phạm trên thuộc về Tổ thẩm định, trong đó trách nhiệm chính thuộc về Tổ trưởng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp” – TTCP chỉ rõ.

Dương Lê