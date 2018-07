Vụ bị còng tay khi bỏ 200 triệu đồng làm đường: Chính quyền nói gì?

Theo UBND huyện Củ Chi, ông Bùi Hoàng Anh bị công an xã còng tay khống chế do có hành vi manh động, chống người thi hành công vụ. Đồng thời UBND huyện Củ Chi cũng khẳng định, không có chuyện ông Bùi Hoàng Anh bỏ tiền ra làm đường dân sinh trị giá 200 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND huyện Củ Chi cũng cho rằng, qua xác minh phần đất san lấp mương thoát nước và làm đường đi rộng 3,5m, dài 45m thuộc một phần đất hiện hữu và một phần đất nông trường cao su của Công ty TNHH MTV Bò sữa TPHCM.

Con đường nhựa là phần đất hiện hữu và một phần đất nông trường cao su của Công ty TNHH MTV Bò sữa TPHCM.

Hiện nay đoạn đường này chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của một hộ dân, các thửa đất còn lại là đất trống. Ngoài ra, UBND xã rà soát và mời các hộ dân là chủ sử dụng các khu đất trong khu vực để xác minh thì người dân đều trình bày không tham gia đầu tư san lấp mương thoát nước và con đường trên.

Trong khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Bùi Hoàng Anh khai nhận có người thuê thi công san lấp, đặt cống và không phải là chủ đầu tư.

Tại buổi làm việc với UBND xã Tân Thạnh Đông, ông Bùi Hoàng Anh đã thừa nhận việc làm con đường là không phép và đồng ý khắc phục hậu quả là phá con đường nhựa trả lại hiện trạng là con đường đất trong thời gian 7 ngày, kể từ ngày làm việc. Tuy nhiên đến nay thì việc khắc vụ này vẫn chưa được ông Anh tiến hành.

Văn bản Công ty TNHH MTV Bò sữa TPHCM yêu cầu UBND xã Tân Thạnh Đông hỗ trợ trả lại hiện trạng mương thoát nước.

Còn về vụ công an xã còng tay, bắt giữ người thì theo UBND huyện Củ Chi, do lúc đầu ông Bùi Hoàng Anh có hành vi manh động, chống đối lực lượng thi hành công vụ nên công an xã đã còng tay khống chế đưa ông này về trụ sở làm việc. Khi về đến trụ sở công an xã thì đã tháo còng.

Công an xã đã tạm giữ ông này 24 tiếng đồng hồ để phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định. Trong quá trình tạm giữ, lực lượng chức năng không có đánh đập ông này.

Người tố cáo cầu cứu nhiều nơi

Ngày 12/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Hoàng Anh cho biết ông có nhận được giấy mời của UBND xã Trung An (huyện Củ Chi) mời ông lên làm việc vào ngày mai (13/7). Tuy nhiên, ông Anh cho biết hiện vẫn đang còn bức xúc, tinh thần hoang mang khi sự việc xảy ra trong những ngày qua. Hiện nay ông Anh cũng đã làm đơn cầu cứu gửi nhiều nơi để mong đòi lại công bằng.

Con đường dân sinh sau khi đã tráng nhựa

Trước đó, ngày 2/7, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) đã có báo cáo lên Thanh tra Bộ Công an về nội dung tố của ông Bùi Hoàng Anh (39 tuổi, huyện Củ Chi) về việc cán bộ Công an xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) còng tay, giữ người trái pháp luật.

Theo báo cáo lên Thanh tra Bộ Công an, Công an xã Tân Thạnh Đông có khống chế còng tay ông Bùi Hoàng Anh đưa về trụ sở công an xã để làm việc. Khi về đến trụ sở thì đã tháo còng ra, không có đánh đập ông này như đơn tố cáo.

Việc tạm giữ người là căn cứ theo quyết định số 01/QĐ-TGN ngày 4/5 của UBND xã về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính, Công an xã Tân Thuận Đông tiến hành tạm giữ ông Bùi Hoàng Anh 24 tiếng để phục vụ công tác điều tra xử lý.

Kết luận điều tra của công an

“Do lúc đầu đối tượng Hoàng Anh manh động, có hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ, có ý định dùng xăng, quẹt gas để gây cháy nên Công an xã Tân Thạnh Đông khống chế còng tay đưa đối tượng về trụ sở để làm việc. Khi về đến trụ sở Công an xã và trong quá trình làm việc, Công an xã Tân Thạnh Đông không khống chế, còng tay Bùi Hoàng Anh như nội dung đơn tố cáo”, báo cáo nêu.

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Củ Chi kết luận hành vi của ông Bùi Hoàng Anh không đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Chống người thi hành công vụ” nên đã chuyển hồ sơ cho Công an xã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ” với số tiền phạt 3.5 triệu đồng.

Văn Minh