Vụ bố dùng tuýp sắt đánh con 'như kẻ thù': Người mẹ lên tiếng

Bà Trần Thị Phúc (SN 1948, trú tại phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội ) cho biết, hai cháu ngoại nuôi của mình là Nguyễn Hà P. (SN 2004) và Nguyễn Đức T. (SN 2008) bị chính cha đẻ Nguyễn Đức G. bạo hành. Nhiều người sống cùng xóm trọ với hai nạn nhân đã lên tiếng xác nhận và khẳng định G. đánh hai con một cách thậm tệ và đánh nhiều lần chứ không phải một lần.

Sau khi được bà Phúc thông báo vụ việc, chính quyền địa phương đã cử cán bộ xuống nắm tình hình.Tuy nhiên, ông bố này đã bỏ đi đâu không ai rõ.

"G. đánh con lần này không phải là lần đầu, giờ này năm ngoái tôi cũng đã báo chính quyền địa phương. Do trước đó hay bị G. đánh đập nên khi về nhà bố mẹ G. ở quê, tôi có nhờ một số người em đi cùng. Tuy nhiên, khi vừa vào đến cổng thì người nhà không cho vào và họ gọi công an xã đến. Tôi đề nghị công an mời cả bố mẹ chồng tôi lên làm việc nhưng sau đó không thấy họ có mặt. Đến giờ này, tôi cũng không biết tình hình sức khỏe của con gái như thế nào. Lúc đứng ở cổng, tôi có nhìn thấy bóng của con trai, còn con gái thì không thấy đâu...", chị X. cho biết.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chị Lê Hải X. (mẹ cháu P. và T.) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh G. có hành vi bạo hành, đánh đập con một cách thậm tệ, chị đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an địa phương. Sau đó, công an sở tại đến làm việc với G. nhưng không gặp được.

Bà Phúc đã trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Cũng theo chị X., ngày hôm qua chị được Công an phường Phúc Đồng thông báo, công an phường đã vào cuộc xác minh điều tra vụ việc. Công an đã về gia đình nhà nội hai cháu bé ở Hải Dương nhưng không thấy có hai cháu bé ở đó. "Hiện, các anh công an vẫn đang điều tra", chị X. nói.

Chia sẻ thêm thông tin về hoàn cảnh của mình, chị X. cho biết mình và G. đã ly thân nhiều năm mà nguyên nhân do G.. Chị đã nhiều lần làm đơn xin ly hôn nhưng không được giải quyết. "Bây giờ mong muốn của tôi là tìm được hai cháu và đón về nuôi, không để chúng bị bạo hành bởi người cha tàn nhẫn", chị X. mong mỏi.