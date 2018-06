Vụ cán bộ hải quan bị bắt vì buôn lậu: Khởi tố thêm 2 đối tượng

Theo đó, hai đối tượng bị khởi tố về hành vi buôn lậu là Lê Bảo Hoài Linh (43 tuổi, trú tại thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) và Đinh Hải Tiến ( 32 tuổi, ở 20 Trần Khát Chân, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Cả 2 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT cũng khám xét nơi ở, nơi làm việc của Linh và Tiến, đồng thời thu thập hồ sơ, chứng cứ liên quan đến hành vi buôn lậu.

Trước đó, ngày 22/11/2017, tại kho hàng của Công ty TNHH F.D.T (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Bộ đội biên phòng Đà Nẵng kiểm tra, bắt quả tang 2 xe container chứa hàng gồm máy giặt, tủ lạnh, điều hòa và nồi cơm điện đã qua sử dụng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự Đà Nẵng định giá lô hàng trên trị giá hơn 500 triệu đồng. Sau khi khởi tố vụ án “Buôn lậu”, hồ sơ vụ án được chuyển đến cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng. Đây là lô hàng của Công ty Gia Đạt có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thôn Nam Đông, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Công ty này được Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT Quảng Nam cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp ngày 11/7/2017, vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Công ty do ông Nguyễn Cao Cường (35 tuổi, trú thôn Phú Mỹ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) làm giám đốc. Tuy nhiên thực tế, đây là công ty “ma”. Từ ngày 10/8/2017 đến 20/11/2017, công ty này liên tiếp mở 11 tờ khai hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) nhập 11 lô hàng “thiết bị máy may công nghiệp, máy vắt sổ công nghiệp, máy cắt vải, máy dập nút công nghiệp…”. Theo tờ khai, 11 lô hàng là máy móc mới 100%, xuất xứ từ Trung Quốc, trị giá gần 2,6 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Tiến là em ruột của Đinh Hải Tuấn (37 tuổi - Giám đốc Công ty TNHH F.D.T). Tiến được anh ruột giao nhiệm vụ làm dịch vụ hải quan, mở tờ khai hải quan, nhận hàng lậu… Trong khi đó, Linh là đối tượng liên quan đến Công ty “ma” TNHH May Gia Đạt.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quang Dũng (SN 1977, ngụ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) là cán bộ phòng nghiệp vụ của Chi cục Hải quan tỉnh Quảng Nam về hành vi buôn lậu.

Nguyễn Thành