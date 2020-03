Vụ cảnh sát bị côn đồ vây chém dã man: Bắt thêm một nghi phạm

Quảng cáo

Tuy nhiên, Thuận trả lời không có vụ xô xát, còn Trầm đứng dậy nói hỗn. Tiếp đó, Thượng úy Phương bị đẩy ra phía ngoài, còn Trung úy Sang và Trung úy Long ở bên trong thì Thơm chốt cửa cổng lại.



Trầm cầm một con dao cán gỗ dài khoảng 30 cm ra chém một nhát trúng vào đầu anh Long. Anh Phương giật cửa ra để hai đồng đội thoát ra ngoài. Cùng lúc này, Thuận cùng Thơm đuổi đánh anh Long và Thượng úy Phương nhưng không được.



Một người dân là Mai Tấn Cường (24 tuổi, ngụ phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) hỗ trợ Trung úy Sang khống chế và làm rớt con dao của Trầm xuống đất. Sau đó, Thuận và Thơm quay lại thấy Trầm bị khống chế nên cầm dao gây thương tích cho Trung úy Sang, Trung úy Long và anh Cường.

Gây án xong, nhóm của Thuận bỏ trốn rồi bị bắt sau đó.





Ngày 21-3, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phan Văn Thuận (tự Lùn, 33 tuổi) và Phan Văn Trầm (29 tuổi, cùng ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) về tội chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.Đây là hai người đã chém 2 công an phường Hòa Khánh Bắc và một người dân hỗ trợ can ngăn bị thương. Hiện công an đang lấy lời khai những người liên quan.Trước đó, khoảng 16 giờ 40 chiều 19/3, Công an phường Hòa Khánh Bắc nhận được tin báo tại nhà số 343 Âu Cơ xảy ra vụ mâu thuẫn, xô xát gây ồn ào. Lãnh đạo công an phường lập tức cử Thượng úy Nguyễn Thành Phương, Trung úy Huỳnh Như Sang và Trung úy Phạm Nguyễn Viết Long đến hiện trường giải quyết.Khi công an đến, vụ việc xô xát do mâu thuẫn tiền công xây dựng giữa nhóm của Thuận với nhóm thanh niên khác đã được can ngăn. Nhóm của Thuận vào nhà tiếp tục cuộc nhậu dở dang. Sau khi xác minh từ người dân trong khu vực và thấy nhóm của Thuận vẫn còn la hét trên bàn nhậu nên tổ công tác vào nhà hỏi.Sau khi chữa trị, tiêm ngừa, hiện sức khỏe hai trung úy công an đã dần ổn định và xuất viện. Anh Cường bị thương nặng hơn vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Công an và chính quyền quận Liên Chiểu đã đến thăm hỏi, động viên anh Cường tại bệnh viện. Cơ quan chức năng cũng đã đề xuất tặng giấy khen cho anh này trong những ngày tới.Được biết Thuận có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Kiểm tra nhanh, công an phát hiện người này dương tính ma túy.

