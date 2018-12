Vụ chạy thận ở Hòa Bình: Có trách nhiệm của Bộ Y tế

Bác sĩ Lương không kiểm tra thông tin?

VKSND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án 8 người chết sau khi chạy thận tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình (BV Hòa Bình) vào tháng 5/2017. Theo cáo trạng, tháng 9/2010, bị can Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc BV Hòa Bình ký với bị can Đỗ Anh Tuấn - GĐ Cty Thiên Sơn hợp đồng mua sắm thiết bị chạy thận nhân tạo. Tuy nhiên, tại Đơn nguyên thận thuộc Khoa hồi sức cấp cứu BV Hòa Bình không có kỹ sư hoặc kỹ thuật viên về chất lượng nước dùng cho lọc máu.

Tháng 4/2017, bị can Trần Văn Sơn - cán bộ Phòng vật tư BV Hòa Bình phát hiện hệ thống lọc nước RO số 2 dùng trong chạy thận hỏng nên lập biên bản và được Trần Văn Thắng - Trưởng phòng vật tư, Hoàng Công Lương - bác sĩ phụ trách Đơn nguyên thận ký đề nghị sửa chữa. BV Hòa Bình đã thuê Cty Thiên Sơn sửa chữa với giá gần 100 triệu đồng nhưng doanh nghiệp này thuê lại Bùi Mạnh Quốc - GĐ Cty xử lý nước Trâm Anh thi công với giá chỉ gần 50 triệu đồng.

Ngày 28/5/2017, Quốc sửa chữa, tẩy rửa màng lọc RO và vô ý để axit lẫn vào trong hệ thống. Tuy vậy, Quốc vẫn thông báo tới Trần Văn Sơn việc sửa chữa đã xong nên Sơn báo lại cho điều dưỡng tại Đơn nguyên thận việc này. Sáng hôm sau, Hoàng Công Lương chỉ nhận tin từ điều dưỡng viên - người không có trách nhiệm về chất lượng nước nói đã sửa chữa xong nhưng đã ra y lệnh chạy thận khiến 8 người chết. Vì vậy, các bị can Hoàng Công Lương, Bùi Mạnh Quốc bị truy tố về tội “Vô ý làm chết người”.

Tiếp đến, bị can Hoàng Đình Khiếu - Phó GĐ BV Hòa Bình phụ trách Phòng vật tư kiêm Trưởng khoa hồi sức được xác định buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng hệ thống lọc nước RO sau khi sửa chữa được sử dụng luôn khi chưa có kết quả kiểm tra, xét nghiệm… Bị can Trần Văn Thắng thiếu kiểm tra cấp dưới (Trần Văn Sơn), không làm hết trách nhiệm tham mưu với cấp trên… góp phần gây ra hậu quả vụ án.

Tương tự, bị can Trương Quý Dương đã không làm hết nhiệm vụ được giao, buông lỏng quản lý với cấp dưới dẫn tới vi phạm trong thời gian dài. Bị can Đỗ Anh Tuấn là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề liên quan Cty Thiên Sơn nhưng đã bỏ mặc bị can Quốc tự sửa chữa hệ thống lọc nước. Vì vậy, VKSND truy tố các bị can Trần Văn Sơn, Trần Văn Thắng, Hoàng Đình Khiếu, Trương Quý Dương và Đỗ Anh Tuấn về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.



Buông lỏng quản lý Nhà nước

Theo VKSND tỉnh Hòa Bình, hậu quả vụ án có trách nhiệm về quản lý Nhà nước với hoạt động chữa bệnh bằng kỹ thuật nhân tạo của Bộ Y tế, Sở Y tế Hòa Bình. Cụ thể, kỹ thuật nhân tạo được thực hiện thường quy tại nhiều bệnh viện trên cả nước nhưng trước ngày 29/5/2017, Bộ Y tế chưa ban hành hướng dẫn, quy trình thận nhân tạo, không có quy trình kiểm soát và đảm bảo chất lượng nước RO. Đến nay, Bộ Y tế vẫn chưa có văn bản hướng dẫn hoặc quy định về chủ thể đủ điều kiện, tiêu chuẩn sửa chữa bảo dưỡng hệ thống RO trong chạy thận.

Đặc biệt, VKSND cho rằng có dấu hiệu buông lỏng trong quản lý Nhà nước về kiểm soát chất lượng nước dùng cho lọc máu nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh. Đây là một trong những điều kiện góp phần gây ra hậu quả vụ án. Ngoài ra, các cơ quan y tế cũng không kiểm tra, thanh tra thường xuyên về hoạt động lọc máu của BV Hòa Bình. Do đó, VKSND tỉnh Hòa Bình sẽ có kiến nghị về việc bổ sung, sửa đổi những quy định liên quan hoạt động lọc máu tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Đáng chú ý, cơ quan truy tố khẳng định hành vi hợp thức sổ sách, giấy tờ của bị can Hoàng Đình Khiếu và các nhân viên Hoàng Công Tình (chú Hoàng Công Lương), Đinh Tiến Công sẽ được xem xét, xử lý sau. Trước đó, tại phiên sơ thẩm tháng 5/2018, những người này khai nhận sau khi sự cố y khoa xảy ra, họ đã ghi thêm vào biên bản tổng kết năm của Khoa hồi sức tích cực nhằm hợp thức hóa vai trò phụ trách của bị can Hoàng Công Lương tại Đơn nguyên thận.

Quá trình xử lý vụ án, bị can Hoàng Công Lương liên tục kêu oan, cho rằng bản thân là bác sĩ có trách nhiệm điều trị, không có trách nhiệm về chất lượng vật tư. Gần đây, vợ bác sĩ Lương đã lập danh sách trên mạng internet kêu gọi 20.000 người ủng hộ chồng mình và hiện danh sách này đã thu hút khoảng 21.000 chữ ký.

