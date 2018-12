Vụ chém người ở Bắc Giang: Bắt tạm giam kẻ đồng phạm

Sáng nay 5/12, làm việc với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Thế (Bắc Giang) xác nhận vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Nguyên (SN 1980, trú thôn Tân An, xã Bố Hạ) về hành vi Cố ý gây thương tích với vai trò đồng phạm.

Nguyễn Hồng Nguyên là bị can thứ 3 bị khởi tố về hành vi này sau khi cơ quan điều tra công an huyện Yên Thế vào cuộc điều tra vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Bố Hạ từ tháng 5/2018. Nạn nhân vụ án là chị Hoàng Thị Dung (SN 1990; trú thôn Tân An, xã Bố Hạ).

Theo đó, ngày 21/5, Nguyên thuê Nguyễn Văn Hội (SN 1996, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản) và Phạm Văn Hải (SN 1999; cùng ở Cống Huyện, xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế) đến nhà chị Hoàng Thị Dung vờ hỏi đường rồi bất ngờ đâm chém dã man vào ngực, bụng nạn nhân khiến chị Dung tổn hại sức khỏe 81%. Tuy nhiên chỉ Hội và Hải bị khởi tố bắt tạm giam còn Nguyên vẫn "vô can" khiến gia đình nạn nhân phải viết đơn thư kêu cứu nhiều nơi.

Trước đó, Tiền Phong từng có bài phản ánh về vụ việc này. Khi giải thích với phóng viên Tiền Phong về việc vì sao chỉ giữ Nguyễn Hồng Nguyên trong ít giờ rồi lập tức thả ra, phía cơ quan điều tra cho biết do Viện kiểm sát không phê chuẩn lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyên. Căn cứ từ phía Viện kiểm sát thời điểm đó cho biết là vì “chứng cứ chưa vững chắc”.

Cũng trong buổi làm việc với phóng viên Tiền Phong sáng nay, đại diện cơ quan điều tra huyện Yên Thế cho biết đang tích cựu điều tra giải quyết vụ án này.

Tìm hiểu vụ việc được biết trước khi xảy ra vụ án ngày 21/5, giữa Nguyễn Hồng Nguyên và gia đình bị hại Dung không hề có mâu thuẫn, xích mích. Anh rể của Nguyễn Hồng Nguyên là ông Giáp Văn Trọng- người cũng ở cũng khu dân cư mới là người có mâu thuẫn kéo dài với gia đình bị hại. Một nhân chứng xác nhận việc ông Trọng từng dọa giết gia đình chị Dung. Về tình tiết này, sáng nay 5/12, đại diện cơ quan điều tra Yên Thế cho biết đã và sẽ được giải quyết trong quá trình điều tra.

