Vụ chồng cũ cầm dao truy sát cả gia đình vợ: Nạn nhân thứ 2 đã tử vong

Sáng 29/9, thông tin từ UBND phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) xác nhận, trong vụ án mạng xảy ra tại địa phương, nạn nhân thứ 2 là chị Bùi Thị Huỳnh (40 tuổi) đã tử vong.

Một bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, chị Huỳnh được nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, tiên lượng xấu. Sau khi điều trị đến tối cùng ngày xảy ra sự việc (28/9), gia đình đã xin đưa bệnh nhân về nhà.

Hiện còn bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi, mẹ chị Huỳnh) đang được điều trị tại bệnh viện với vết thương ở thành bụng. Sau khi phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân cơ bản ổn định, đang nằm điều trị tại Khoa Ngoại.

Vụ án mạng đã khiến hai người tử vong.

Vụ án mạng khiến hai người chết, một người bị thương xảy ra vào khoảng 13h ngày 28/9 tại tổ dân phố 4 (phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh).

Vào thời điểm trên, Lê Minh Hải (SN 1983, con rể cũ của bà Vân) bất ngờ cầm dao xông vào truy sát bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi); Bùi Thị Huỳnh (40 tuổi) và chị Bùi Thị Nhung (47 tuổi) khi 3 người đang ở nhà riêng. Sau khi gây án, nghi phạm nhanh chân rời khỏi hiện trường bằng xe máy.

Đối tượng Hải bị bắt giữ sau khi gây án.

Nghi phạm trên chạy xe đến tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh thì bỏ lại phương tiện rồi bắt xe khách đi huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Đến 18h10 cùng ngày khi đang lẩn trốn tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cách hiện trường khoảng 70km thì đối tượng bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hoài Nam