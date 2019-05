Vụ chồng giết vợ đốt xác phi tang: May mắn là hai bé gái được bình an

Chiều 11/5, Thượng tá Hồ Quang Chánh (Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an huyện Đơn Dương) cho biết đã bàn giao Lương Hoàng Vũ (31 tuổi, trú thôn Lạc Lâm Làng, xã Lạc Lâm) cho Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng (PC 02) để tiếp tục điều tra vụ án giết vợ, đốt xác phi tang.

Dựng lại hiện trường Vũ sát hại vợ

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Thượng tá Hồ Quang Chánh nói: “Cán bộ chiến sĩ trong đơn vị vui mừng khi thấy hai cháu L.T.H (7 tuổi) và L.T.S (4 tuổi) trở về nhà bình an”.

Cũng theo ông Chánh, sáng ngày 10/5, bà Nguyễn Thị Mai Anh (47 tuổi, ngụ thôn Lạc Lâm Làng) đến trụ sở Công an huyện Đơn Dương báo tin con gái mình là N.T.K.H (26 tuổi, ngụ cùng thôn) mất tích đã 2 ngày, sau đó thì con rể cũng đưa 2 cháu ngoại của bà là L.T.H và L.T.S đi biệt tăm. Bà nghi con rể giết vợ và lo lắng cho sự an nguy của hai cháu gái.

Công an huyện đã làm việc với nhiều người nhưng không ai liên lạc được với Vũ và cũng không biết đối tượng cùng hai con đang ở đâu. Đến khi tiếp cận với Lương Hoàng Đạt (38 tuổi, anh của Vũ), cơ quan điều tra mới biết Vũ đưa hai con đi biển nhưng không rõ là ở địa phương nào.

Cơ quan điều tra yêu cầu Đạt gọi điện thoại cho em trai của mình để hỏi tin tức về N.T.K.H. Vũ trả lời là đã “xử” vợ rồi đốt xác tại nhà kho của bố mẹ.

Lò nướng thịt mà đối tượng dùng để đốt xác vợ

Sau khi xác minh nguồn tin này là sự thực, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Đơn Dương phát hiện Vũ đang ở khu vực Đồi Dương (TP.Phan Thiết, Bình Thuận) và tiến hành truy bắt. Tuy nhiên việc điều tra phá án được tiến hành rất thận trọng, tránh dồn ép khiến đối tượng nghĩ quẩn mà làm hại chính các con của mình.“Sợ nhất là đối tượng ra tay giết luôn các con rồi tự sát”, ông Chánh nói.

Một mặt Công an huyện Đơn Dương đề nghị Công an TP.Phan Thiết phối hợp để bắt Vũ, mặt khác làm công tác tư tưởng để người nhà khuyên đối tượng trở về đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngay trong ngày 10/5, Vũ đã lái xe hơi biển số 49A-250 03 đưa các con trở về và bị Công an Đơn Dương đón lõng, bắt tại xã Gung Ré (huyện Di Linh, Lâm Đồng).

“Chúng tôi phá xong vụ án ngay trong ngày và hai bé gái đã trở về an toàn. Khi đón các cháu tại trụ sở công an huyện, có người mừng đến rơi nước mắt”, một sĩ quan Công an huyện Đơn Dương tâm sự.

Kim Anh