Vụ Con Cưng nghi tráo tem nhãn: 'Sai tới đâu, xử lý tới đó'

Tại buổi làm việc, trả lời cơ quan chức năng về tem nhãn, ông Nguyễn Quốc Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Con Cưng lí giải việc rất nhiều mặt hàng có sai phạm về nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ trong ghi nhận của QLTT. Theo ông Minh cần phân biệt vi phạm nguồn gốc xuất xứ và sai sót. “Hằng ngày, các bạn bán hàng, đi chuyển hàng, những tem dán trên sản phẩm là tem phụ được bán bằng keo, 1-2 tuần, keo bóc ra thì tem rớt xuống, nếu tem rớt xuống thì gọi là vi phạm quy định về nhãn mác. Điều đó không có nghĩa là Con Cưng cố tình vi phạm”- ông Minh nói.Trả lời nghi án tráo tem mác mà khách hàng tố, đại diện Con Cưng cho rằng, đây là do sai sót trong thiết kế, sản xuất của đơn vị gia công bên Thái Lan. Công ty đã lập tức thu hồi toàn bộ sản phẩm. Đơn vị này cũng cho biết, sẽ làm việc với đối tác Thái để gửi trả lại đơn hàng.Lý giải về những mã vạch sản phẩm Made in Thailand quét mã không ra, ông Nguyễn Quốc Minh biện bạch: “Đơn vị có đến 10.000 sản phẩm, do đó đã xây dựng hệ thống phần mềm quản lý sản phẩm riêng. Để quản lý, Con Cưng in mã vạch quản lý nội bộ lên sản phẩm. Mã mà cơ quan chức năng quét là mã quản lý nội bộ chứ không phải là mã vạch của sản phẩm”.Ông Nguyễn Văn Bách, Chi cục phó Chi cục QLTT TPHCM thông tin, đến hiện tại, Chi cục QLTT TP đã kiểm tra tổng số 88 điểm kinh doanh mặt hàng của Con Cưng trên địa bàn thành phố. Hiện, Chi cục đang tiếp tục thống kê và sẽ thông báo sớm đến các cơ quan truyền thông. “Chúng tôi chưa có kết luận trong vụ việc Con Cưng. Theo quy định của pháp luật, khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng có thẩm quyền thì chưa thể khẳng định doanh nghiệp có vi phạm. Chúng tôi sẽ kiên quyết kiểm tra một cách tỉ mỉ, cụ thể trên nhiều lĩnh vực. Hiện nay, đã có nhiều đơn vị cử đại biểu vào đoàn kiểm tra… Tôi tin rằng, đoàn sẽ làm việc khách quan, làm rõ vi phạm đến mức nào để xử lý nghiêm theo pháp luật đến mức đó” - ông Bách nói.Khẳng định với báo chí, ông Trần Hùng, Cục phó Cục QLTT, Tổ trưởng tổ công tác 334 khẳng định: Sẽ không để vụ việc liên quan Con Cưng “chìm xuồng” mà sẽ làm tới cùng, công khai, minh bạch.Ngày 28/7, Con Cưng treo thưởng 1 tỷ đồng cho khách hàng đầu tiên phát hiện đơn vị này nhập hàng không chính hãng, nhằm khẳng định nhập hàng chính hãng của các nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp.

Uyên Phương