Vụ Công an “bêu riếu” người mua, bán dâm ở Phú Quốc: Phải xin lỗi dân

“Lãnh đạo Bộ Công an cũng quan tâm vụ việc này”

Đại tá Lưu Thành Tín – Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: Ngay sau khi đoạn video clip quay cảnh Công an thị trấn Dương Đông công khai hóa chủ chứa, gái bán dâm và người mua dâm lên mạng xã hội và báo chí thông tin, ông Tín đã tức tốc ra đảo Phú Quốc để chỉ đạo làm rõ, chấn chỉnh.

Việc công khai hóa các hành vi vi phạm pháp luật là cần thiết để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân nói chung. Tuy nhiên loại tội phạm nào, tệ nạn nào cần công khai và công khai ở đâu thì phải hết sức thận trọng.

Trong trường hợp này, Công an thị trấn Dương Đông đã nóng vội dẫn đến sai sót nghiệp vụ. Đại tá Tín chia sẻ: Trong mấy ngày qua, không chỉ dư luận, mà lãnh đạo Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Tỉnh ủy, Công an tỉnh Kiên Giang... cũng hết sức quan tâm đến vụ việc.

Vị trí “công khai hóa” của Công an thị trấn Dương Đông bên lề đường, ngay quầy bán thịt heo của ông H.

“Chúng tôi đã yêu cầu tổ xác minh báo cáo toàn bộ vụ việc trong vòng 10 ngày tới. Ngay sau khi có kết quả xác minh, Công an thị trấn Dương Đông sẽ tổ chức xin lỗi những người bị bêu xấu trên lề đường và phải chịu xử lý về mặt trách nhiệm theo đúng mức độ vi phạm”, Đại tá Tín nói.

Trong khi đó, Đại tá Phạm Trung Thành - người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết có 3 việc Công an huyện Phú Quốc phải làm gấp, đó là: Thành lập tổ kiểm tra qui trình công khai hóa và phải báo cáo vụ việc này trong vòng một tuần; tổ chức tìm những người mua, bán dâm bị công khai hóa vừa qua để tiến hành xin lỗi. Và, sau vụ việc này, rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng tránh để xảy ra sai sót tương tự. Cũng theo Đại tá Thành, “mấy ngày nay anh em công an đã nỗ lực tìm những người bị “bêu riếu” để xin lỗi nhưng chưa tìm thấy”.

“Họ làm chẳng giống ai”!

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Thọ - Trưởng khu phố 10, thị trấn Dương Đông (Phú Quốc) cho biết: Sáng 29/1, Công an thị trấn Dương Đông có điện thoại thông báo cho tôi biết để tham dự buổi “Công khai hóa” một số đối tượng bị phạt hành chính vì tệ nạn xã hội. Tuy nhiên do bận họp nên tôi không đến tham dự được. Chi hội phụ nữ cũng bận họp. Về nguyên tắc khi công khai hóa phải có chính quyền và đoàn thể địa phương tham gia.

Tuy nhiên 16 giờ cùng ngày đã diễn ra vụ việc như đã được phát tán trên mạng. Cũng theo ông Thọ, các đối tượng bị bắt quả tang tại quán cà phê M nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám thuộc địa bàn của khu phố 10. Chủ quán là bà Phạm Thị Bé Ch, quê ở Đồng Tháp. Sáng nay anh em có đến tìm chủ quán nhưng thấy đóng cửa. Nghe đâu chủ quán và những người bị công khai hóa đã rời khỏi đảo Phú Quốc đi đâu không rõ.

Một số người dân ở gần khu vực Công an thị trấn Dương Đông tổ chức “Công khai hóa” cho biết, vào khoảng 16 giờ ngày 29/1, họ thấy công an chở 4 người, trong đó có 3 nữ, 1 nam tới khu vực gần ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám và Dương Đông - Cửa Cạn. Chính xác là ngay vị trí quầy bán thịt heo của ông H.

Đây là khu vực tập trung buôn bán nhộn nhịp, gần cổng trường THPT Dương Đông, du khách qua lại nhiều. Nhiều người dân hiếu kỳ, trong đó có cả trẻ em đã tới xem. Thời gian “công khai hóa” khoảng 40 phút, sau đó công an tiếp tục chở họ đi đâu không rõ. “Mấy ổng ngoài việc bêu tên người mua bán dâm, chủ chứa còn miêu tả lại những động tác làm tình. Tôi thấy họ làm chẳng giống ai”, một phụ nữ chứng kiến vụ việc nói.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 30/1, trên mạng xã hội xôn xao clip dài hơn 4 phút về việc Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức công khai danh tính những người mua dâm và bán dâm ngay bên lề đường.

Trong đoạn clip này, một cán bộ công an đứng đọc mức xử phạt hành chính, bêu danh các đối tượng là chủ chứa, môi giới, người mua dâm và bán dâm. Đoạn clip đã làm “dậy sóng” cư dân mạng khi cho rằng Công an thị trấn Dương Đông đã có dấu hiệu làm trái các qui định, làm nhục người khác...

Đại tá Phạm Trung Thành- người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết mấy ngày nay anh em công an đã nỗ lực tìm những người bị “bêu riếu” để xin lỗi nhưng chưa tìm thấy.

Hồng Lĩnh- Triệu Nguyên