Vụ CSGT 'té ngã': Bất ngờ với lý lịch của người lái xe bỏ trốn

Liên quan đến vụ việc CSGT bất ngờ ngã ngửa, ngày 19/11, Công an phường Ngô Mây (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, trong ngày hôm nay sẽ tống đạt quyết định xử phạt hành chính đối với Phạm Thanh Qua (SN 1997) và Phạm Trọng Tuyển (SN 1996, trú xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) về hành vi cản trở người thi hành công vụ trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đêm ngày 7/11.

Trước đó, ngày 16/11, Công an TP Quy Nhơn đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 đối tượng này về hành vi cản trở người thi hành công vụ với số tiền 2 triệu đồng/người.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đêm ngày 7/11 vừa qua.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên, qua tìm hiểu của phóng viên, Huỳnh Hiệp Xuyên (SN 1983, ngụ xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), người đã điều khiển xe máy 77L1-303.79 bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi xảy va chạm giao thông với mô tô mang biển kiểm soát 77L1-938.49 do Phạm Thanh Tuấn (SN 1996) điều khiển chở theo Phạm Trọng Tuyển và Phạm Thanh Qua là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự và đang là bị can trong một vụ án gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 24/5/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Hiệp Xuyên về tội gây rối trật tự công cộng, do liên quan đến cái chết của một thanh niên ở cùng địa phương. Đến ngày 5/10, Xuyên bị VKSND tỉnh Bình Định ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã Mỹ Châu.

Giằng co trong lúc xử phạt.

Cụ thể, vào năm 2002 sau khi tham gia gây rối tại địa phương, Huỳnh Hiệp Xuyên bị đưa đi cơ sở giáo dục 12 tháng tại tỉnh Phú Yên. Năm 2005, Xuyên bị TAND TP Quy Nhơn kết án 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Đến năm 2010, Xuyên tiếp tục gây thương tích cho người khác và bị đưa đi cơ sở giáo dục 24 tháng tại tỉnh Phú Yên. Ngày 2/10/2017, Xuyên bị xử phạt hành chính về hành vi đập phá tài sản.

Trước đó, vào lúc 22h50 ngày 7/11, trước số nhà 324, đường Diên Hồng, TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô mang biển kiểm soát 77L1-303.79 do Huỳnh Hiệp Xuyên (SN 1983, trú xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển và mô tô mang biển kiểm soát 77L1-938.49 do Phạm Thanh Tuấn (SN 1996) điều khiển chở theo Phạm Trọng Tuyển (SN 1996) và Phạm Thanh Qua (SN 1997), cả ba cùng trú xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Khi xảy ra tai nạn, hai bên tự thương lượng giải quyết nhưng không thành và xảy to tiếng, thách thức nhau, người dân xung quanh đã báo Công an đến giải quyết.

Vụ việc được người dân quay clip lại.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Quy Nhơn cử cán bộ Công an phường Ngô Mây và Tổ xử lý tai nạn thuộc Đội CSGT đến hiện trường phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường xác định đây là vụ va chạm giao thông không gây thương tích về người, 2 mô tô bị hư hỏng, lúc này trời đang mưa, mặt đường ướt. Tổ công tác tiến hành thực hiện quy trình về xử lý tai nạn giao thông thì 2 thanh niên có biểu hiện say xỉn (là Phạm Trọng Tuyển và Phạm Thanh Qua) đi vào hiện trường vụ tai nạn, dùng điện thoại quay phim, lớn tiếng với lực lượng làm nhiệm vụ, gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Lúc này, Tổ công tác yêu cầu các đối tượng ra khỏi hiện trường nhưng các đối tượng không chấp hành mà có lời nói, thái độ thách thức, buộc các đồng chí trong Tổ công tác phải cưỡng chế, đẩy đối tượng ra khỏi khu vực. Phạm Thanh Qua thấy vậy la lớn, hô hoán cho rằng Công an “đánh dân”. Lợi dụng sơ hở, Xuyên (điều khiển mô tô 77L1-303.79) lên xe đi khỏi hiện trường.

Khi Tổ công tác chuẩn bị đưa phương tiện gây tai nạn về trụ sở Công an thành phố thì Tuyển và Qua lao tới giằng co với lực lượng làm nhiệm vụ, yêu cầu không được giữ xe 77L1-938.49 mà phải tìm xe 77L1-303.79 về xử lý. Mặc dù đã được các đồng chí trong Tổ công tác giải thích, yêu cầu chấp hành mệnh lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ nhưng Tuyển, Qua không chấp hành mà còn có hành động hô hào, lớn tiếng xô đẩy cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Quá trình xô đẩy, Phạm Thanh Qua được cho là có hành vi dùng cùi chỏ trái thúc vào ngực CSGT Đinh Công Hoàng Linh. Do bất ngờ và theo phản xạ né tránh cú thúc chỏ, đồng chí Linh ngã xuống đường. Trước các hành vi cản trở tổ công tác như trên, Công an phường Ngô Mây tiến hành khống chế, đưa đối tượng về Công an phường điều tra xử lý.

Trương Định