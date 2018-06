Vụ đánh kinh hoàng ở Cà Mau: Kiểm điểm Chủ tịch, Trưởng CA xã

Trước đó, ngày 18/6/2018, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Cái Nước báo cáo, Phòng nội vụ phối hợp với Đảng uỷ xã Đông Hưng tổ chức kiểm điểm đối với ông Ngô Vă Mê, Chủ tịch UBND xã và ông Tiêu Quang Khái, Trưởng công an xã Đông Hưng.

Ông Ngô Văn Mê chủ quan trong chỉ đạo xử lý, thiếu kiểm tra báo cáo và xác định nội dung, trách nhiệm xử lý đơn giản. Ông Tiêu Quan Khái rất chủ quan, chuyên môn nghiệp vụ rất hạn chế, xử lý vụ việc hời hợt và báo cáo không chính xác cho cấp trên.

Các thành viên tham gia cuộc họp kiểm điểm, tiến hành bỏ phiếu kín, thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Ngô Văn Mê và ông Tiêu Quang Khái.

Như Tiền Phong thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Nước đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra hành vi “làm nhục người khác” vụ đánh ghen kinh hoàng xảy ra lúc 1 giờ 13/5/2018, tại xã Đông Hưng. Nạn nhân bị làm nhục là thượng uý T. V. T (Trại giam K1 Cái Tàu- Bộ công an) và bà T. H. P, ở xã Nguyễn Phích (U Minh), cả hai có gia đình, bị nghi quan hệ bất chính.

