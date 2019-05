Vụ đôi nam nữ trọng thương trên chiếc taxi: Loại trừ khả năng bị cướp tấn công

Theo lãnh đạo công an quận Hoàng Mai, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm. Công an cũng loại trừ khả năng người phụ nữ lái taxi bị cướp và thông tin cho rằng người phụ nữ này bị cứa cổ là không đúng.

Như tin đã đưa, khoảng 21h ngày 14/5, tại khu vực đường Tam Trinh, gần chợ Đầu mối phía Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội, người dân nghe thấy tiếng hô hoán của một phụ nữ trong chiếc taxi BKS 30E-382.XX đỗ ven đường gần số nhà 413 Tam Trinh. Tại hiện trường, một nữ giới bị thương ở tay và bụng gục trên ghế lái còn một người đàn ông bung cửa xe bỏ chạy ra phía bờ sông với vết thương trên ngực. Người này sau đó ngã gục xuống nước cách chiếc xe khoảng 20m.

Ngay sau đó hai người bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện. Cảnh sát cũng phong tỏa hiện trường vụ việc điều tra nguyên nhân.

Bước đầu, danh tính người phụ nữ được xác định là Phạm Thị O. (SN 1980, ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) còn nghi phạm là Nguyễn Tuấn Long (SN 1976, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Hai người này có quen biết với nhau, chị O. mới làm nghề lái taxi không lâu thì xảy ra vụ việc còn Long chạy xe ba bánh tự chế chở hàng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thanh Hà