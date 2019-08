Vụ gia đình bé 6 tuổi tố con gái bị hiếp dâm: Bất ngờ kết quả giám định

Quảng cáo

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngay khi nhận được đơn tố cáo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Vụ việc đang được giao cho Công an thành phố Vinh điều tra làm rõ.

Nói về vấn đề, đơn thư được gửi từ lâu nhưng chưa có kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu giải thích, theo luật xác minh tin báo tố giác tội phạm là chưa quá thời hạn. "Theo luật thì vụ việc bình thường khoảng 20 ngày, nếu khó khăn thì 2 tháng. Quá phức tạp thì gia hạn thành 4 tháng 20 ngày. Nếu hết thời hạn này mà chưa làm rõ được thì tạm đình chỉ chờ tiếp tục xác minh", Thiếu tướng Cầu nói.

Cũng theo Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cơ quan công an đã đưa cháu bé đi giám định và nhận được kết quả, cháu bé không bị rách màng trinh, không bị tổn thương đến bộ phận sinh dục.

Đơn tố cáo của anh Trung gửi cơ quan công an.

Chiều 14/8, trao đổi với Tiền Phong, Trung tá Nguyễn Hữu Cường – Phó Trưởng công an thành phố Vinh cho biết: “Kết quả giám định là một trong các bước để tiến hành điều tra. Chúng tôi đang tiếp tục làm rõ và sớm có kết luận. Đây là một vụ việc nhạy cảm nên cần chu đáo, cẩn thận”.

Trước đó, anh Nguyễn Thanh Trung (26 tuổi, trú phường Lê Mao, TP. Vinh) đã làm đơn gửi lên cơ quan công an với nội dung, vào khoảng 19h đến 23h ngày 19/6, anh có việc nên gửi con gái 6 tuổi cho người bạn là T.T.T.A. (SN 1998, quê ở Hậu Giang, làm nhân viên tại khách sạn trên địa bàn TP. Vinh) trông hộ tại phòng 209 khách sạn Mường Thanh Thanh Niên (TP. Vinh). Đến 23h cùng ngày, anh Trung quay lại đón con thì thấy con gái khóc.

Sáng hôm sau, thấy tinh thần con hoảng loạn, kêu đau bụng, đau hậu môn nên anh Trung gặng hỏi thì cháu bé cho biết, thời điểm ở trên khách sạn, cháu bé. bị cô A. và 2 người khác giữ lại và có nhiều hành động xâm hại vào vùng kín. Kết quả thăm khám tại bệnh viện, các bác sỹ chẩn đoán cháu bé bị viêm vùng kín và cho thuốc về để uống và điều trị.

Cảnh Huệ