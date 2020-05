Vụ giết người, đốt xác: Mẹ đi đám tang con mà không biết

Quảng cáo

Liên quan đến vụ ông Đỗ Văn Minh, Bí thư xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) bị bắt để điều tra do liên quan đến vụ giết người rồi đốt xác phi tang, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, ngay cả người thân của nạn nhân Trần Do Vương (SN 1995, ngụ tại huyện Lâm Hà) khi nghe tin ông Minh tử vong thì cũng qua phúng viếng nhưng không hề hay biết đó chính là con mình.

Ông Trần Nho Linh, chú ruột của nạn nhân, cho biết gia đình rất đau buồn khi biết hung tin về nạn nhân Vương. Ảnh TH



Cho đến lúc cảnh sát đến khám xét nhà ông Minh thì gia đình của nạn nhân mới tóa hỏa khi biết người tử vong trong vụ cháy xe là anh Vương.



Trong ngôi nhà của nạn nhân Trần Nho Vương ở xã Đan Phượng (huyện Lâm Hà), ông Trần Nho Linh (chú ruột của nạn nhân) cho biết thông quá báo chí thì biết người chết cháy trong xe của ông Đỗ Văn Minh là cháu Vương ông chứ không phải ông Minh. “Khi nghe tin gia đình lo hậu sự cho ông Đỗ Văn Minh, mẹ của nạn nhân cũng sang phúng viếng nhưng không hề biết đó là con của bà, anh Trần Nho Vương”, đại diện Công an tỉnh Đắk Nông thông tin trong buổi họp báo ngày 11/5.Cho đến lúc cảnh sát đến khám xét nhà ông Minh thì gia đình của nạn nhân mới tóa hỏa khi biết người tử vong trong vụ cháy xe là anh Vương.Trong ngôi nhà của nạn nhân Trần Nho Vương ở xã Đan Phượng (huyện Lâm Hà), ông Trần Nho Linh (chú ruột của nạn nhân) cho biết thông quá báo chí thì biết người chết cháy trong xe của ông Đỗ Văn Minh là cháu Vương ông chứ không phải ông Minh.

Bước đầu, ông Đỗ Văn Minh đã thừa nhận hành vi sát hại người cháu và đốt thi thể của nạn nhân.



Trong lúc đi tìm Vương thì gia đình cũng phát hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy xe xảy ra ở quốc lộ 28 (Đắk Som, Đắk G’long, Đắk Nông), nhưng không được vào. Sau đó, gia đình tiếp tục đi tìm Vương.



Cũng theo người nhà nạn nhân, mãi đến ngày 10/5, khi cơ quan điều tra khám xét nhà ông Minh và qua báo chí thì gia đình mới biết là ông Đỗ Văn Minh còn sống. Và người chết cháy trong vụ việc là anh Vương. Gia đình rất bàng hoàng trước thông tin này. “Vương là lao động chính trong gia đình. Khi nghe tin cháu mất, gia đình đã lập một bàn thờ nhỏ cho cháu. Cha mẹ của cháu thì liên tục ngất lịm vì đau buồn. Trước đó, ngày 3/5 thì gia đình không liên lạc được với cháu nên đã đi tìm”, ông Linh nói.Trong lúc đi tìm Vương thì gia đình cũng phát hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy xe xảy ra ở quốc lộ 28 (Đắk Som, Đắk G’long, Đắk Nông), nhưng không được vào. Sau đó, gia đình tiếp tục đi tìm Vương.Cũng theo người nhà nạn nhân, mãi đến ngày 10/5, khi cơ quan điều tra khám xét nhà ông Minh và qua báo chí thì gia đình mới biết là ông Đỗ Văn Minh còn sống. Và người chết cháy trong vụ việc là anh Vương. Gia đình rất bàng hoàng trước thông tin này.

Hiện trường vụ án mạng.



Cũng liên quan đến vụ việc, UBND tỉnh Đắk Nông đã thưởng nóng cho ban chuyên án với số tiền 200 triệu đồng vì đã nhanh chóng phá án. Đây là vụ án được dư luận quan tâm trong những ngày gần đây, và cơ quan chức năng cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, điều tra theo quy định của pháp luật. Trong buổi họp báo, lãnh đạo Công an Đắk Nông bước đầu cho biết, đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với ông Đỗ Văn Minh. Ông Minh đã thừa nhận hành vi giết người, đốt xác để trục lợi tiền bảo hiểm.Cũng liên quan đến vụ việc, UBND tỉnh Đắk Nông đã thưởng nóng cho ban chuyên án với số tiền 200 triệu đồng vì đã nhanh chóng phá án. Đây là vụ án được dư luận quan tâm trong những ngày gần đây, và cơ quan chức năng cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can, điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh