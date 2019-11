Vụ học sinh lớp 8 bị đánh vỡ xương hàm: Hai thầy dạy võ bị nghi tham gia

Quảng cáo

Ngày 27/11, thông tin từ cơ quan chức năng huyện An Dương (TP.Hải Phòng) cho biết, Công an huyện này đang hoàn tất hồ sơ và chờ kết quả giám định thương tích của cháu P. C. K. để xử lý vụ việc theo qui định của pháp luật.

Đặc biệt, trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc, ngoài thầy dạy võ Nguyễn Toàn Thắng, Công an huyện An Dương xác minh có một thầy dạy võ khác cũng tham gia đánh cháu Kh. Hiện danh tính của thầy dạy võ này vẫn chưa được tiết lộ.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Văn Cường (Phó chủ tịch UBND huyện An Dương, TP. Hải Phòng) cho biết: "Võ đường này có những xử sự chưa đúng, hành vi đánh cháu Kh. là vi phạm pháp luật, nên quan điểm của huyện là phải xử lý nghiêm vụ việc”.

Như Tiền Phong đã thông tin trước đó, vào khoảng 19h tối ngày 23/11, Kh. cùng khoảng 20 người bạn đang đi đến khu đô thị Huy Hoàng (xã An Đồng, huyện An Dương, HP) thì bị một nhóm trong lớp học võ gần đấy chặn đường đánh. Quá hoảng sợ, các bạn cùng nhóm Kh. chạy tản ra xung quanh còn Kh. bị nhóm người trên giữ lại rồi liên tục đấm đá, dùng gậy đánh.

Sau đó, Kh được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp (Hải phòng) với chẩn đoán gãy xương hàm dưới. Gia đình cháu Kh. cũng đã làm đơn trình báo gửi cơ quan chức năng.

Trao đổi với Tiền Phong, chị gái của Kh. cho biết: “Tối cùng ngày, thầy Thắng cùng gia đình của một người trong nhóm đánh Kh. đã đến bệnh viện để bày tỏ xin lỗi cũng như muốn chi trả viện phí cho em tôi nhưng gia đình đã từ chối”.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an huyện An Dương đã triệu tập ông Nguyễn Toàn Thắng (SN 1976, cộng tác viên dạy võ hợp đồng 1 năm của Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng) được cho là có mặt trong nhóm người đánh cháu Kh. lên làm việc.

Thông tin từ Cung Văn hóa thiếu nhi Hải Phòng cũng cho biết đã lập biên bản, đình chỉ công tác ông Nguyễn Toàn Thắng để đợi cơ quan chức năng làm rõ.

Hoàng Dương - Phương Linh