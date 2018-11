Vụ kiểm lâm tông công an: 'Xe máy không hề phanh”'

TPO - Trong phiên tòa xét xử vụ kiểm lâm tông công an, chủ tọa khẳng định, trước va chạm xe ô tô có xử lý và phanh lại trong khi đó xe máy do chiến sĩ cảnh sát cơ động điều khiển không hề phanh tuy nhiên, tai nạn do lỗi của người điều khiển ô tô.