Vụ lùi xe trên cao tốc Thái Nguyên: Tòa cấp cao kháng nghị những gì?

Mong chồng tại ngoại

Ngày 26/11, chị Vũ Thị Thúy - vợ bị cáo Lê Ngọc Hoàng (ở Thái Bình) cho biết mình vừa sang thăm nhà, thắp hương cho những nạn nhân trong vụ xe container đâm Innova đi ngược chiều nhân ngày giỗ của họ (20/10 Âm lịch). Hiện tại, mong muốn lớn nhất của chị và gia đình là quyết định giám đốc thẩm sắp tới có thể cho anh Hoàng tại ngoại. “Từ hôm có văn bản kháng nghị, gia đình rất mong được gặp anh. Bố mẹ tôi tinh thần tốt hơn nhiều so với hôm phúc thẩm” - chị Thúy nói. Người phụ nữ này đang hi vọng và lạc quan hơn - một tâm trạng trái ngược hoàn toàn so với hình ảnh chị thất vọng, gào thét trong phiên tòa phúc thẩm vừa qua.

Theo án phúc thẩm của TAND tỉnh Thái Nguyên , chiều 19/11/2016, bị cáo Ngô Văn Sơn (ở Bắc Ninh) điều khiển xe Innova đi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã lùi về hướng Hà Nội nhằm đi ra nút giao Yên Bình (huyện Sông Công). Cùng lúc, bị cáo Hoàng điều khiển ô tô kéo rơ moóc chở thép đi tới, dù thấy xe của Sơn nhưng không phanh ngay, muốn vượt lên tránh. Tuy nhiên, do bên trái Hoàng có xe khác đi tới nên bị cáo không thể vượt. Kết quả, khi cách xe Innova 10m, anh Hoàng mới phanh xe nên đã xảy ra tai nạn, khiến 4 người chết, 6 người bị thương.

Tòa phúc thẩm xác định, bị cáo Sơn vượt nồng độ cồn khi lái xe, lùi xe trên cao tốc… Bị cáo Hoàng cũng vi phạm Điều 12 Luật ATGT về khoảng cách giữa các xe và tốc độ; thông tư 91 Bộ GTVT về các trường hợp phải giảm tốc độ. Vì vậy, thẩm phán Lê Thị Hồng Phương tuyên Sơn 9 năm tù, Hoàng 6 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Lập tức, bị cáo Hoàng và gia đình cùng hàng trăm lái xe theo dõi phiên tòa bật dậy phản đối. Lê Ngọc Hoàng nước mắt lưng tròng, cố vùng vẫy dù bị lực lượng bảo vệ giữ chặt và hét to: “Anh em lái xe cứ lên cao tốc mà lùi, ai đâm người đó chịu”.



Những căn cứ kháng nghị

Ngày 21/11, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định kháng nghị, đề nghị Ủy ban Thẩm phán xử giám đốc thẩm theo hướng hủy các bản án sơ thẩm và phúc thẩm trong vụ việc. Theo kháng nghị, tòa Thái Nguyên xử lý bị cáo Ngô Văn Sơn đúng pháp luật nhưng để có bản án khách quan cho Lê Ngọc Hoàng, cần làm rõ nhiều vấn đề. Cụ thể, phải xác định điểm va chạm đầu tiên giữa xe đầu kéo và Innova; khoảng cách giữa 2 xe khi bị cáo Hoàng nhấn phanh nhằm xác định mức độ lỗi của các bên.

Tiếp đến, tòa cấp cao cho rằng cần làm rõ thời điểm mất tín hiệu thiết bị giám sát hành trình, xe đầu kéo đang ở đâu trên sơ đồ hiện trường; có phải khi mất điện, dữ liệu tốc độ mặc định bằng 0km/h. Giả sử thời điểm mất tín hiệu là lúc 2 xe đâm va, cần xác định trong 52 giây mất tín hiệu, tốc độ xe đầu kéo là bao nhiêu. Cũng theo kháng nghị, phải xác định khoảng cách giữa 2 xe khi Hoàng rà phanh, định chuyển làn cũng như khoảng cách khi Hoàng nhấn phanh chết và khi phanh chết, xe đầu kéo di chuyển thêm được bao xa; tình trạng kỹ thuật hệ thống phanh của đầu kéo, rơ móoc?





Tại phiên phúc thẩm, luật sư Giang Hồng Thanh - bào chữa cho bị cáo Hoàng viện dẫn hồ sơ vụ án cho thấy nhiều chi tiết bất nhất. Đơn cử, kết luận điều tra của Công an thị xã Phổ Yên ghi xe Hoàng đâm vào xe Sơn rồi đẩy đi 10m; cáo trạng của VKSND ghi xe Hoàng đâm rồi đẩy xe Sơn đi 38m; án sơ thẩm lại xác định sau khi đâm, xe Hoàng đẩy xe Sơn 30m. “Vậy quan điểm của cơ quan nào chính xác?” - ông Thanh đặt câu hỏi. Theo quan điểm của TAND Cấp cao tại Hà Nội, CQĐT chưa làm rõ tốc độ lùi của Innova, hướng lùi thẳng hay chếch so với làn đường; chưa xác định vết trượt dài 33m trên lan can vệ đường là do xe nào gây ra dù đây là chứng cứ quan trọng để xác định chính xác điểm va chạm của 2 xe trên mặt đường. Cuối cùng, quyết định kháng nghị khẳng định cần phân tích các trường hợp phải giảm tốc độ theo thông tư 91; hiệu lực của 6 biển báo ven đường với xe đầu kéo và nêu cụ thể quy định liên quan việc xe đầu kéo vận chuyển thép.

Xuân Ân