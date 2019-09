Vụ Mobifone mua AVG: Luật không quy định 'chính sách hình sự đặc biệt'

Sau gần 18 tháng điều tra, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Trong đó, cựu Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cùng bị can Lê Nam Trà – Cựu chủ tịch và Cao Duy Hải – nguyên TGĐ Mobifone bị khởi tố 2 tội “Vi phạm quy định...” và “Nhận hối lộ”.