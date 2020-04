Vụ nghi người nhà Vũ 'nhôm' đóng giả ăn xin ở Hội An: 'Công an đang củng cố hồ sơ...'

Liên quan đến vụ việc nhóm người đóng giả ăn xin ở Hội An giữa thời điểm cả nước căng mình chống dịch COVID – 19 gây bức xúc dư luận, chiều 7/4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết “công an vẫn đang củng cố hồ sơ vụ việc.”.

Ông Dũng cho rằng: “Việc xử lý cũng phải chặt chẽ, đúng quy định...”.

Nhóm đối tượng giả "cái bang" lang thang ở Hội An gây bức xúc dư luận

Trước đó, trao đổi với PV Tiền phong, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định “công an sẽ làm rõ động cơ, mục đích của nhóm người này đồng thời sẽ xử lý nghiêm bất kể người đó là ai”.

Liên quan đến vụ việc được biết, nhóm người này đã gửi thư đến chính quyền và nhân dân Hội An. Bức thư được đứng tên bởi các cá nhân gồm Trần Thị Minh Th.; Phan Anh Hạnh Tr.; Nguyễn Anh Thành T.; Trần Thị H.

“Chúng tôi đã phạm một khuyết điểm mà nói như các quý lãnh đạo đó là hành động làm xấu đi hình ảnh của phối Hội vốn rất đẹp, hiền hòa trong mắt người dân cả nước cũng như du khách quốc tế” – nhóm này nói và lý giải việc giả cái bang để chụp hình câu like, không có dụng ý sâu xa nào cả "do suy nghĩ nông cạn, chỉ tưởng sẽ làm vui câu like cho mỗi cá nhân mà chúng tôi đã vô tình làm tổn thương đến quê hương”.

Trước đó, như Tiền phong đã thông tin ngày 31/3, một nhóm người tập trung ở chợ Hội An (đường Trần Quý Cáp, TP Hội An). Trong đó, 4 người đội nón lá, ăn mặc rách rưới ngồi ngay cổng chợ; một người đi ngang qua 4 người lê lết này và làm hành động như cho tiền; còn một người khác trong nhóm cầm điện thoại quay.

Clip dài 47 giây phát tán trên mạng xã hội, nhiều người dân ở phố cổ Hội An bày tỏ sự hoang mang. Không ít người chỉ trích hành động thiếu suy nghĩ của nhóm thực hiện những cảnh quay trên.

Có thông tin cho rằng: nhóm du khách giả "ăn xin" này là người nhà, vợ của 2 bị can Phan Văn Anh Vũ và Phan Minh Cương (đang bị tạm giam trong vụ án liên quan đến sai phạm đất đai tại Đà Nẵng). Truy xuất camera an ninh, công an Hội An bước đầu xác định nhóm phụ nữ "ăn xin" này đi trên 2 ôtô sang trọng. Trong đó, 1 ôtô đứng tên Phan Văn Anh Vũ và 1 ôtô đứng tên Nguyễn Thị Thu Hiền (Vợ của Phan Văn Anh Vũ).

Lãnh đạo TP. Hội An khẳng định đây là hành vi không thể chấp nhận được, nhất là thời điểm chính quyền nghiêm cấm tụ tập vì dịch bệnh COVID – 19. Ngày khi nhận tin báo từ người dân lãnh đạo thành phố đã yêu cầu công an vào cuộc xác minh nhóm người này.

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra nhóm người này đã đến công an để trình diện. Tuy nhiên dư luận hoài nghi vì sao đến nay vụ việc vẫn chưa thể kết luận, xử lý?!