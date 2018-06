Vũ “nhôm” bị cáo buộc gây thiệt hại 200 tỷ đồng

Theo tài liệu Tiền Phong có được, chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) cùng 22 đồng phạm về 4 nhóm tội danh nêu trên.

Riêng Vũ “nhôm” bị đề nghị truy tố thêm về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015. Hành vi sai phạm của Vũ “nhôm” được xác định là đã ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng để Công ty Bắc Nam 79 mua cổ phần của DAB. Ngoài việc phải chịu trách nhiệm về số tiền nêu trên, Vũ “nhôm” phải chịu trách nhiệm hoàn trả cho Trần Phương Bình 13,4 triệu USD.

Ngoài 24 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này, còn có Nguyễn Huỳnh Đăng (nguyên Trưởng phòng kinh doanh DAB Hội sở), do Đăng đang bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh truy nã, đến nay chưa bắt được. Do vậy, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án “Cố ý làm trái...” liên quan đến hành vi của Nguyễn Huỳnh Đăng, chờ khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải Đăng đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Kết luận điều tra bổ sung xác định, năm 2013, DAB kinh doanh sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn vàng và tiền trong kho quỹ. Trần Phương Bình muốn Vũ “nhôm” đầu tư vào DAB để Bình có tiền xử lý khó khăn tại ngân hàng, tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng (năm 2014). Cuối năm 2013, Bình và Vũ “nhôm” bàn bạc, thống nhất để Vũ “nhôm” mua 60 triệu cổ phần DAB với giá hơn 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ nhằm để Vũ “nhôm” thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB. Vũ “nhôm” thế chấp hàng trăm lô đất tại TP Đà Nẵng để vay DAB 400 tỷ đồng, còn thiếu 200 tỷ đồng Vũ “nhôm” nhờ Bình giúp đỡ. Bình và Vũ “nhôm” thống nhất DAB xuất quỹ chi cho Vũ “nhôm” bằng cách Vũ “nhôm” phải ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng tại DAB.

Kết luận điều tra bổ sung nêu, 200 tỷ đồng mà Vũ nộp vào DAB là khống, 200 tỷ đồng DAB chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 là thật. Số tiền này đã được dịch chuyển sở hữu bất hợp pháp từ DAB sang cho công ty của Vũ “nhôm”. Vì vậy, hành vi của Bình và Vũ “nhôm” gây thiệt hại cho DAB 200 tỷ đồng tiền gốc và 3,1 tỷ đồng tiền lãi.

Nguyễn Hoàn