Vũ ‘nhôm’ đã ‘dắt tay’ bao nhiêu cán bộ tại Sài Gòn vào lao lý

Tại TPHCM, hiện có ít nhất 5 người đang là bị can liên quan tới Vũ ‘nhôm’ gồm các ông Nguyễn Hữu Tín (SN 1957; tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1) - nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Đào Anh Kiệt (SN 1957, trú phường 7, quận Phú Nhuận) - nguyên Giám đốc Sở TN&MT TPHCM; Trương Văn Út (SN 1970, trú phường 7, quận Gò Vấp) - Phó trưởng phòng Quản lý đất - Sở TN&MT TPHCM; Lê Văn Thanh (SN 1962) - Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM và Nguyễn Thanh Chương (SN 1974) - Trưởng phòng Đô thị, Văn Phòng UBND TPHCM).

Nguyên phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Nguyễn Hữu Tín 'chung xuồng' với Vũ 'nhôm' trong 2 vụ án.

5 bị can này liên quan tới hai vụ án do Phan Văn Anh Vũ (Vũ ‘nhôm’) là chủ mưu. Cụ thể là liên quan tới sai phạm trong liên quan đến khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TPHCM) của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Ở sai phạm này 5 bị can Tín, Kiệt, Út, Thanh và Chương bị khởi tố tội danh “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Tại sai phạm liên quan tới khu đất 15 Thi Sách (quận 1, TPHCM). Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 5 bị can Tín, Thanh, Kiệt, Út và Chương, để điều tra hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngoài 5 bị can trên, tại TPHCM trong phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ sai phạm tại Ngân hàng Đông Á (DAB), liên quan tới Vũ ‘nhôm’ có 10 bị cáo, trong đó có nguyên Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình và dàn đồng phạm là 5 bị cáo Nguyễn Văn Thuận, Trần Thế Hùng, Nguyễn Đức Vinh, Đỗ Thanh Hùng, Nguyễn Thị Kim Loan.

Cũng trong vụ DAB, hàng loạt cán bộ ngân hàng DAB không phải là bị cáo nhưng có liên quan, bị triệu tập phải đến tòa hoặc suốt thời gian dài liên tục làm việc với Cơ quan điều tra là Phạm Kim Tuấn - nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ DAB chi nhánh Hà Nội; Dương Thị Thúy - Phó trưởng phòng Kinh doanh DAB; Nguyễn Thị Ngọc Thuy - nhân viên Phòng Kinh doanh DAB; Nguyễn Văn Điều - nguyên nhân viên Phòng Kinh doanh tại Chi nhánh Hà Nội; Trần Đạo Vũ - Phó Tổng giám đốc, kiêm Giám đốc DAB Chi nhánh Hà Nội.

Đáng lưu ý trong vụ DAB, Cơ quan điều tra đang xác minh Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Cty CP vốn Thái Thịnh) về khoản 500.000 USD của DAB bị Trần Phương Bình chiếm đoạt chuyển cho Nhân. Hiện Nhân không có mặt ở nơi cư trú, chưa xác định được Nguyễn Thiện Nhân ở đâu. Cơ quan điều tra đã tách hành vi của Nguyễn Thiện Nhân để điều tra xử lý tiếp.

Như vậy danh sách các cá nhân liên quan tới Vũ ‘nhôm’ tại TPHCM sẽ không dừng lại như nói trên.

Tân Châu