Vũ 'nhôm' không bị còng tay trên máy bay

Đúng 15h46 chiều qua (4/1), chuyến bay chở Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Vũ “nhôm” đi trên chuyến bay VN662 cất cánh lúc 13h25 (giờ Singapore) về Hà Nội.

Một số người chứng kiến tại sân bay cho biết, Vũ “nhôm” mặc áo phông màu xanh da trời, bên ngoài khoác áo màu đen, quần màu tím than, đi giày thể thao. Vẻ mặt tỏ ra khá mệt mỏi. Khi máy bay vừa hạ cánh, bị can lập tức được áp giải vào một chiếc xe đã chờ sẵn dưới chân cầu thang máy bay và rời Nội Bài ngay sau đó.

Trước đó, phi hành đoàn của chuyến bay VN662 đã được thông báo về việc dẫn giải Vũ “nhôm” từ sân bay Changi (Singapore) về Việt Nam. Trên chuyến bay, Vũ “nhôm” vẫn được phục vụ như một hành khách bình thường. Việc ăn uống của Vũ “nhôm” không khó khăn do bị can này không bị còng tay mà bị còng chân.

Một nguồn tin khác cho biết, có 6 cán bộ thuộc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Singapore trực tiếp áp giải Vũ “nhôm” về tới Hà Nội để hoàn tất thủ tục bàn giao cho phía Việt Nam. Tại Nội Bài, cũng có gần 10 người đại diện cho phía Việt Nam tiếp nhận, áp giải Vũ “nhôm” theo kế hoạch đã thống nhất trước đó.

Chiều cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an chính thức thông báo tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Bộ Công an phát đi thông báo cho biết, Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975, trú tại số 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ông Phan Văn Anh Vũ là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Bắc Nam 79 - nay là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Chấn Phong, nổi tiếng là một “đại gia” sở hữu nhiều khối tài sản tại Đà Nẵng. Ngày 22/12, Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ vì hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước”. Sau khi công bố lệnh bắt, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng công bố quyết định truy nã ông Vũ sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú.

Tại phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 28/12/2017, phát biểu từ điểm cầu Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ kiến nghị Thủ tướng, Bộ Công an tăng cường chỉ đạo khẩn trương truy bắt Phan Văn Anh Vũ.

Theo ông Thơ, hiện một số lượng nhà đất có nguồn gốc mua từ thành phố của ông Vũ và các cá nhân có liên quan rất nhiều. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhất là khi các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, thanh tra, ông Vũ đã nhanh chóng rút hết vốn trong 5 công ty và nhiều công ty khác, cũng như chuyển nhượng các bất động sản mang tên cá nhân.