Vụ nổ súng như phim tại Đồng Nai: Bắt giữ giám đốc công ty bảo vệ

Chiều ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã bắt giữ 3 người thuộc chi nhánh công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đông Á Việt Nam gồm: Ông Trần Huy Thông (48 tuổi, Giám đốc chi nhánh); ông Võ Quốc Tuấn (41 tuổi, Phó Giám đốc chi nhánh) và 1 nhân viên, để điều tra vụ nổ súng xảy ra trên địa bàn vào ngày 1/4 vừa qua.

Bên canh đó, cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh khám xét trụ sở chi nhánh công ty Đông Á (tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào ngày 6/4, cơ quan điều tra Công an huyện Nhơn Trạch cũng đã tạm giữ hình sự Phan Văn Ngọc (còn gọi là Ngọc thẹo, 29 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) sau khi đối tượng này ra đầu thú. Ngọc được xác định là là nghi can cầm đầu vụ gây rối dẫn đến nổ súng xảy ra tại huyện Nhơn Trạch.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 1/4, Ngọc cùng một số đối tượng (chưa rõ lai lịch) mang theo hung khí đi trên 2 xe máy và một xe ô tô bán tải đến trước chinh nhánh công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đông Á (đường 25C, ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) tìm gặp ông Võ Quốc Tuấn để giải quyết mâu thuẫn.

Ngọc cho rằng ông Tuấn đã đánh cha vợ của Ngọc nên yêu cầu ông Tuấn phải đến nhà xin lỗi. Ông Tuấn không đồng ý nên Ngọc đã xông vào tấn công. Thấy nhóm của Ngọc cầm hung khí tấn công nhân viên của mình, ông Trần Huy Thông đang ngồi trong chiếc xe hơi đậu trước cửa công ty, đã cầm súng (công cụ hỗ trợ) bắn 3 phát chỉ thiên để cảnh cáo.

Bị hành hung, ông Tuấn cũng đã lấy súng (công cụ hỗ trợ) mang theo trong người tấn công lại nhóm của Ngọc, khiến một người trong nhóm này dính đạn vào tay.

Thấy có đánh nhau, ông Nguyễn Hữu Nghĩa (48 tuổi, nhân viên của chi nhánh công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đông Á) cũng cầm côn nhị khúc đánh lại nhóm của Ngọc và bị đối tượng này dùng rựa chém vào mắt phải gây thương tích nặng.

Sau vụ việc, nhóm của Ngọc nhảy lên xe ô tô bán tải rời khỏi hiện trường. Công an đã thu giữ 2 khẩu súng để phục vụ công tác điều tra việc sử dụng súng của nhân viên công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Đông Á.

Đức Minh