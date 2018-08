Vụ nổ súng ở Điện Biên: Nghi phạm để lại thư tuyệt mệnh

Liên quan đến vụ nổ súng làm 3 người tử vong tại phường Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ, Điện Biên) sáng nay 15/8, cơ quan chức năng bước đầu xác định nghi phạm của vụ án là Phạm Quang Sỏi (SN 1964, trú phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ).

Theo Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, ngay trong sáng cùng ngày, cơ quan công an đã tiến hành khám nhà nghi phạm Sỏi và phát hiện một lá thư tuyệt mệnh. Hiện tại công an đang thu giữ lá thư nghi phạm Sỏi viết dài vài trang giấy.

“Trong thư Sỏi có đề cập đến vấn đề nợ nần tiền bạc giữa nghi phạm và vợ chồng nạn nhân cùng nhiều thông tin khác. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một nội dung căn cứ xác định nguyên nhân ban đầu. Còn nguyên nhân chính xảy ra án mạng thì cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành thu thập chứng cứ để xác định rõ” – Thiếu tướng Hồng nói.

Cũng theo Thiếu tướng Hồng, qua xác định ban đầu, nghi phạm Sỏi nằm trong diện theo dõi của công an liên quan đến ma túy và không có quan hệ họ hàng thân thích gì với các nạn nhân. Hiện nghi phạm đang sinh sống ở TP Điện Biên Phủ.

“Hiện cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc” – Thiếu tướng Hồng thông tin.

Theo một lãnh đạo UBND phường Tân Thanh, Sỏi có một vợ và con trai nhưng đã ly hôn. Trước đây, Sỏi sống tại phường Noong Bua cùng vợ con nhưng sau này bán nhà đi nơi khác sinh sống. Hiện nghi phạm sống lang thang, thi thoảng về ngôi nhà của một người cháu họ ở tổ 18, phường Tân Thanh.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, khoảng hơn 6h ngày hôm nay (15/8) tại một ngôi nhà thuộc phường Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) xảy ra vụ nổ súng.

Nhiều người dân bất ngờ nghe thấy tiếng nổ xảy ra tại số nhà 197, tổ 30 phường Mường Thanh. Khi mọi người chạy sang đến nơi phát hiện hai vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ (SN 1966) và vợ là chị Nguyễn Thị Lý (SN 1971) tử vong bên trong nhà. Ngoài ra, 1 người đàn ông bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng cũng đã tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thanh Hà