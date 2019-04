Vụ nữ sinh lớp 8 có thai 12 tuần: Khởi tố thầy giáo

Lãnh đạo Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai) cho biết, CSĐT Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Việt Anh (36 tuổi, trú tại thị trấn Phố Giàng, huyện Bảo Yên; giáo viên dạy tin học Trường THCS số 2 Thượng Hà), để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, theo điều 145 Bộ Luật hình sự.

Theo vị này, hiện Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã lấy mẫu ADN thai nhi của nữ sinh để tiến hành giám định và đang đợi kết quả. “Công an huyện Bảo Yên khởi tố nam giáo viên này về hành vi dâm ô để cơ quan điều tra tiếp, trong quá trình đợi kết quả giám định ADN từ Bộ Công an”, ông Khải thông tin.

Trường THCS Thượng Hà (huyện Bảo Yên), nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được đơn tố cáo từ phía gia đình học sinh H.T.H, 13 tuổi, học lớp 8 của trường THCS Thượng Hà (huyện Bảo Yên) về việc thầy giáo Nguyễn Việt Anh có hành vi xâm hại tình dục, khiến con em mình mang thai. Hiện, kết quả siêu âm cho thấy thai nhi trong bụng cháu H đã được 12 tuần tuổi.

T H khai, thầy giáo này đã mua cho em H một điện thoại thông minh hiệu OPPO để làm phương tiện liên lạc. Sau đó, thầy giáo nhiều lần dụ dỗ, quan hệ tình dục làm em H có thai.

Sau khi nhận đơn tố cáo của người nhà nạn nhân, công an huyện đã triệu tập Nguyễn Việt Anh lên để xác minh vụ việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Việt Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng khai nhận đã quan hệ tình dục với H. nhiều lần trong phòng trực bán trú của nhà trường. Hiện cháu H đã được cơ quan chức năng đưa về Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an để tiến hành giám định ADN thai nhi.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - ông Đặng Xuân Phong cũng đã có văn bản khẩn chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nội dung đơn tố cáo, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo pháp luật.





Quang Lộc