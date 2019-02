Vụ phóng viên lừa tiền tỷ chạy việc: Nạn nhân 'tố' điều tra viên

Mong muốn Bộ Công an vào cuộc

Theo đó, chị Đinh Thị Thanh Đào (xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa) và ông Đinh Thanh Hải (chồng bà Đinh Thị Bùi Chung, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa) đã cùng nhau đứng tên chung trong một lá đơn tố cáo gửi lên Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Lá đơn đề ngày 14/2/2019, sau khi nhận được thông báo số 10 về “Kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm” của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình gửi cho các nạn nhân.

Ông Đinh Thanh Hải chia sẻ: “Thật ra khi nhận được thông báo của công an, vợ chồng chúng tôi rất phân vân, bởi vì thấy họ ghi ngắn gọn chung chung, rồi viện dẫn một loạt điều luật khiến chúng tôi không hiểu thế nào cho đúng. Chỉ biết, là không khởi tố ông Hoa về tội lừa đảo và tội lạm dụng tín nhiệm, còn nguyên nhân vì sao không khởi tố thì công an không nói. Chỉ đến khi đọc được thông tin trên báo Pháp luật và Xã hội thì chúng tôi mới biết nguyên nhân không khởi tố ông Hoa. Họ cho rằng ông Hoa vô tội, mà lỗi lại thuộc về chúng tôi. Quá bức xúc, tôi điện cho cháu Đào hỏi quan điểm thế nào, thì Đào cho biết cũng đang rất bức xúc trước việc đổi trắng thay đen của công an. Hai chúng tôi bàn nhau cùng đứng đơn tố cáo sự việc lên Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, hi vọng sự thật sẽ được làm sáng tỏ”.