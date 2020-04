Vụ sập tường ở Vĩnh Long làm 7 người chết: Đề nghị truy tố 4 bị can

Quảng cáo

Chiều 20/4, đại tá Huỳnh Thanh Mộng – Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với 4 bị can gồm: Đặng Quân (ngụ Thanh Hóa, là phó giám đốc Công ty TNHH cơ khí xây dựng công nghiệp Hưng Thịnh Phát); Nguyễn Thanh Tùng (ngụ Bình Dương, giám đốc Công ty Cát Thành); Trần Quan Trừ (ngụ Long An, là kỹ sư) và Dương Thanh Phong (ngụ Long An, là giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Long An).

Vụ sập công trình nhà xưởng tại Công ty BoHsing (KCN Hoà Phú, huyện Long Hồ) làm 7 người chết xảy ra vào ngày 15/3/2019. Bốn bị can bị đề nghị truy tố liên quan đến vụ sập tường công trình xây dựng nhà xưởng tại Công ty TNHH BoHsing (KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) xảy ra ngày 15/3/2019. Tất cả bị cáo buộc về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo kết luận điều tra, ngày 15/10/2018 Công ty TNHH BoHsing thuê Công ty TNHH cơ khí xây dựng công nghiệp Hưng Thịnh Phát xây dựng nhà xưởng, nhà ăn, nhà xe, nhà bảo vệ. Công trình này được Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Long cấp phép xây dựng. Sau khi ký hợp đồng, ông Đặng Quân thuê Trừ (kỹ sư) thẩm định, ký tên vào hồ sơ kết cấu và làm thủ tục thẩm tra thiết kế theo quy định. Quân cũng thuê Tùng đứng tên đơn vị thiết kế. Công trình được khởi công, Công ty BoHsing nhờ Quân thuê thẩm tra thiết kế nên Quân nhờ Trừ làm thủ tục thẩm tra thiết kế. Trừ làm hết các thủ tục, hồ sơ thẩm tra thiết kế rồi liên hệ nhờ Phong ký tên và đóng dấu vào hồ sơ. Lúc 10 giờ ngày 15/3, khi các công nhân đang tô trát đoạn tường dài khoảng 30m, cao khoảng 12,57m thì vách tường bị sập đổ hoàn toàn đè lên các công nhân đang làm việc, vụ tai nạn làm 6 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện (sự cố cấp I). Đây là công trình của Công ty TNHH Bo Hsing, gồm các hạng mục nhà xưởng 1, 2, 3, nhà ăn, nhà xe, nhà bảo vệ. Hạng mục xảy ra sự cố là nhà xưởng số 3, diện tích xây dựng khoảng 4.844m2, thuộc loại công trình công nghiệp, cấp III. Đơn vị thi công xây dựng là Công ty TNHH Cơ khí xây dựng Hưng Thịnh Phát. Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, qua các cuộc họp của cơ quan chức năng, bước đầu xác định nguyên nhân chủ yếu gây ra sự cố có thể do lỗi thi công. Cụ thể, hồ trộn (vữa) xây dựng buổi sáng nhưng dùng luôn cả buổi chiều, trong thời gian lâu hồ bị “chết”, độ kết dính kém. Hiện trường bức tường sập cả mảng lớn nhưng gạch vỡ từng cục. Quá trình công nhân tô (trát) bức tường nhưng đơn vị thi công vẫn cho lu nền, gây rung động lớn. Ngày 25/3/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 298 Bộ luật Hình sự.

