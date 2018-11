Vụ thảm nạn ở Bình Phước: Khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can

TPO - Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại ấp 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước làm 6 người chết, 19 căn nhà bị cháy, đến nay công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án. Do tài xế đang bị thương nặng nên chưa khởi tố bị can