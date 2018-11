Vụ thanh niên bị đánh chết trước trường tiểu học: 10 đối tượng sa lưới

Chiều 20/11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa xử lý thêm đối tượng ra đầu thú là Đoàn Văn Nhật (còn có tên gọi khác là Bi; SN 1999, trú số 14 kiệt 263 đường Bà Triệu, phường Phú Hội, Huế)- một trong những người liên quan đến vụ đánh nhau gây án mạng giữa hai nhóm thanh niên xảy ra tại trước trường Tiểu học Huyền Trân (phường An Tây, thành phố Huế).

Như Tiền Phong ngày 9/11 thông tin, vào khoảng 19h tối 6/11, tại trước trường tiểu học Huyền Trân (An Tây, Huế) xảy ra cuộc ẩu đả kinh hoàng giữa hai nhóm thanh niên, dẫn đến án mạng.

Trần Ngọc Sơn (SN 1998, trú tại phường Thủy Xuân) và Lê Hữu Thiên Minh (SN 1997, trú tại phường An Cựu, Huế) cùng các đối tượng khác là Võ Anh Tuấn, Võ Đức Tứ, Phan Tấn Phong, Võ Công Quý hẹn gặp nhóm của Võ Công Hùng (SN 1992, tên thường gọi là Xe, trú tại phường An Tây) cùng hai người khác để giải quyết mâu thuẫn. Khi hẹn gặp nhau trước Trường Tiểu học Huyền Trân, cả hai nhóm dùng hung khí đã chuẩn bị từ trước đánh, chém, truy sát lẫn nhau.

Hậu quả, Võ Công Hùng bị các đối tượng dùng dao, gậy đánh, chém nhiều nhát vào đầu dẫn đến vỡ toác hộp sọ vùng thái dương chẫm phải, tụt kẹt hạnh nhân tiểu não, gây xuất huyết nội sọ lan tỏa, bị thương rất nặng... Đến 14h chiều 7/11/2018, Võ Công Hùng đã tử vong khi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế

Sau khi vụ án xảy ra, qua vận động của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TT-Huế, có 3 đối tượng là Văn Viết Huy (trú đường Hải Triều, phường An Cựu, Huế), Tôn Thất Cường (tên gọi khác là Sơn, SN 1993, ngụ ở thôn La Khê, xã Thủy Bằng, Hương Thủy, TT-Huế), Huỳnh Văn Khôi (SN 1998 - tên gọi khác là Hợi, trú đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu, Huế) đến công an đầu thú. Đoàn Văn Nhật sau khi tham gia vụ ẩu đả đã bỏ trốn nhiều ngày, vừa mới ra đầu thú. Ngoài ra, còn có 6 đối tượng khác là Trần Ngọc Sơn, Lê Hữu Thiên Minh, Võ Anh Tuấn, Võ Đức Tứ; Phan Tấn Phong, Võ Công Quý bị công an bắt giữ, hiện bị tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh TT-Huế.

Như vậy, đến ngày 20/11, 10 đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả dẫn đến chết người xảy ra trước Trường Tiểu học Huyền Trân đã ra đầu thú, bị bắt, tạm giữ. Vụ việc hiện tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TT-Huế điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngọc Văn