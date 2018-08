Vụ thiếu úy công an uống nhầm ma túy tử vong: Khởi tố 1 đối tượng

Ngày 17/8, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã khởi tố, bắt tạm giam ba tháng đối với Nguyễn Hữu Đang (21 tuổi, ở xã Thanh Đức) để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép các chất ma túy.



Theo cơ quan điều tra, tối 13/7, thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (26 tuổi, công tác tại Công an huyện Long Hồ) cùng đồng đội bắt quả tang Đang tàng trữ bịch ma túy đá tại xã Long Phước.



Đang bị áp giải đến nhà nam thanh niên nghi vấn đồng phạm ở gần đó để tiếp tục khám xét. Tổ cảnh sát phát hiện bộ sử dụng ma túy nên lập biên bản thu giữ. Lúc này, Thiếu úy Đạt khát nên đã uống một ca đựng sẵn nước tại đây, rồi đưa Đang về Công an xã Long Phước.

Thiếu úy Đạt sau đó có biểu hiện bất thường nên được đồng đội cùng người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu.



Theo báo cáo của bệnh viện này, nam cảnh sát nhập viện trong tình trạng kích động, la hét, hoảng loạn. Bác sĩ trực nhận định đây là một tình trạng rối loạn hành vi, biểu hiện của bệnh lý tâm thần cấp tính nên đề nghị đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Tâm Thần cách đó khoảng 5 km.



Tuy nhiên, khi được đưa đến Bệnh viện Tâm thần, thiếu úy Đạt rơi vào tình trạng hôn mê sâu, mất ý thức. Sau khoảng một giờ hồi sức tích cực, anh đã tử vong.

Cơ quan điều tra thu giữ ca nhựa mà thiếu úy Đạt đã uống, bên trong có 500 ml chất lỏng màu vàng nhạt. Kết quả giám định cho thấy đây là methamphetamine (ma túy đá). Nguyên nhân thiếu úy tử vong do ngộ độc ma túy đá.

Sự việc đang được tiếp tục điều tra.

Theo VnExpress