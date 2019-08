Vụ trường Pascal: Khi cảnh sát ập vào, không con tin nào đang bị giam giữ

Quảng cáo

Con tin bị giữ trong căn phòng mở cửa?



Sau khi Công an quận Bắc Từ Liêm công bố thông tin về vụ bắt giữ người trái pháp luật và chống người thi hành công vụ xảy ra tại lô đất TH1 (thuộc quyền sở hữu của Công ty TDS), bà Trần Kim Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty TDS đã đưa ra những hình ảnh, video trích xuất từ camera an ninh tại khu đất TH1 để chứng minh thông tin trình báo về vụ việc bắt giữ người trái pháp luật chỉ là “dàn dựng”.



Bà Phương cho biết đã gửi đơn và vi bằng (bằng chứng là hình ảnh, video, file ghi âm) tới Bộ Công an, Công an Hà Nội, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao… tố cáo các cơ quan tố tụng quận Bắc Từ Liêm có dấu hiệu lạm dụng chức vụ quyền hạn, hình sự hóa mâu thuẫn dân sự giữa bà Phương và bà Lê Thị Bích Dung. Hiện bà Phương đang là nguyên đơn còn bà Dung đang là bị đơn trong vụ án dân sự do TAND quận Bắc Từ Liêm thụ lý.

“Đây là vụ giải cứu con tin kỳ quặc vì những người được cho là con tin đã nhiều lần được Công ty TDS yêu cầu rời khỏi tòa nhà TH1 nhưng không được. Đến ngày 29/7/2019, tôi đã gửi công văn tới Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an phường Cổ Nhuế 1 và lãnh đạo trường Pascal về việc vẫn còn một số nhân viên trường Pascal ngủ đêm tại ô đất TH1. Theo đó, 19h cùng ngày, tôi đã họp với đại diện Đội CSHS, Viện KSND và cô Linh, cậu Hưng – người được cho là bị bắt giữ và được giải cứu. Tại cuộc này, tôi đã đề nghị Công an đưa giúp 2 nhân viên này của bà Dung ra khỏi tòa nhà” – bà Phương nêu trong đơn và khẳng định có bằng chứng và đã lập vi bằng.

Ngoài ra, bà Phương cho biết thêm đã thu thập được những hình ảnh video cho thấy vào thời điểm 9h29 đến 9h53 ngày 2/8, anh Dũng bảo vệ (người sau đó được cho là nạn nhân bị giam giữ) đi từ cổng số 3 sang cổng số 2 của tòa nhà TH1 để nhận một túi nilon được ném từ bên ngoài vào. Khi mang vào phòng hành chính của trường (nơi được cho là địa điểm giam giữ các nạn nhân) thì bị bà Hồng đuổi theo đòi kiểm tra vì sợ có chất cấm. Sau đó hai bên lời qua tiếng lại, anh Hưng (một trong số 4 người sau đó được công an giải cứu) ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế tranh cãi với bà Hồng, trong khi Linh ngồi bấm điện thoại, còn Dũng nằm trên ghế sofa.

“Video xác định vào thời điểm này cửa phòng hành chính mở, Linh và Hưng có chìa khóa phòng bởi họ đã ngủ đêm ở đây cả tháng. Vào thời điểm này, bên ngoài hành lang, một số giáo viên của Trường Pascal đang thu dọn đồ đạc”- bà Phương thông tin.

Đáng chú ý, theo bà Phương, Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin tới báo chí về việc 10h06 ngày 2/8, Công an phường Cổ nhuế 1 tiếp nhận đơn trình báo của anh Lê Văn Vàng, nhân viên của bà Lê Thị Bích Dung về việc bị một số người bị bắt giữ tại lô đất TH1 cũng là một điểm nghi vấn cần được làm rõ. Bởi bà Phương khẳng định vào thời điểm 10h cùng ngày, ông Vàng đi cùng bà Dung và đang có mặt tại TAND quận Bắc Từ Liêm (địa điểm cách Công an phường Cổ nhuế 1 khoảng 15 phút đi xe) nên không tới Công an phường Cổ nhuế 1 nộp đơn trình báo chỉ trong vài phút. Hơn nữa, trụ sở TAND quận Bắc Từ Liêm nằm liền kề với trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm, nếu có vụ bắt giữ người trái pháp luật sao ông Vàng không sang đó trình báo mà phải mất công về tận Công an phường Cổ nhuế 1 nộp đơn?

“Biên bản hòa giải do tòa lập lúc 10h ngày 2/8, thể hiện thời điểm đó anh Vàng đang làm việc với tòa và chúng tôi, nếu có vụ bắt giữ người thì anh ta phải báo với chúng tôi là những người chủ ở đó nhưng anh ta không nói. Với diễn biến được tòa ghi nhận như vậy thì anh ta có đủ thời gian để viết đơn trình báo gửi lên Công an phường ”, bà Phương đặt nghi vấn.

Bà tạp vụ, cụ bảo vệ bắt giữ 4 con tin trẻ tuổi?

Trước hàng loạt câu hỏi nghi vấn đặt ra trong vụ giải cứu con tin tại trường Pascal, PV Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp – Công an quận Bắc Từ Liêm.

Trao đổi với PV, ông Dũng cho biết cơ quan công an chưa xác minh lại anh Vàng rời tòa vào lúc nào, nhưng những nội dung mà Công an quận cung cấp cho báo chí trước đó là hoàn toàn chính xác.

Trước câu hỏi của PV Tiền Phong về việc khi cảnh sát phá xong cổng để vào tòa nhà thì phát hiện thấy các con tin bị giam giữ ở đâu? Họ đang trong tình trạng như thế nào, có bị khóa tay, khóa chân không? Ai là người đã thực hiện hành vi giam giữ họ?...

Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng cho biết, vào thời điểm cảnh sát tiếp cận hiện trường, những người được cho là “con tin” không ai bị khóa tay, khóa chân. "Có người ngồi trong phòng, có người đã đi ra ngoài. Nhóm người được cho là có hành vi giữ người trái pháp luật chính là nhóm người có hành chống người thi hành công vụ khi công an thực hiện cắt khóa cổng số 1, trong đó có ông Hà, bà Hồng” – thiếu tá Dũng nói. (Bà Nguyễn Thị Hồng, 56 tuổi, nhân viên tạp vụ và ông Đỗ Văn Hà, 65 tuổi, bảo vệ đã bị CQĐT khởi tố, bắt giam về hành vi chống người thi hành công vụ - PV)

“Ông Hà đã 65 tuổi, bà Hồng cũng gần 60 tuổi, liệu hai ông bà già có thể khống chế, giữ 4 con tin trẻ tuổi, khỏe mạnh?” – PV hỏi.

“Qua camera trong phòng cho thấy nhóm người bên phía bà Phương không chỉ có ông Hà, bà Hồng mà còn một số trường hợp nữa, ít nhất là ba, bốn người nữa”- ông Dũng nói.

PV hỏi, những người này có tham gia vào việc giữ các nạn nhân không, ông Dũng đáp: “Việc giữ hay không giữ sau này chúng tôi sẽ có kết luận".

Cũng theo ông Dũng, việc công dân tố giác bị giữ người và hành hung tại tòa nhà TH1 là có thật không phải do công an dựng lên, còn có tội bắt giữ người trái pháp luật hay không thì sau này cơ quan điều tra sẽ có kết luận. Bước đầu, công an xác định có một số nhân viên của bà Phương vào văn phòng và xô xát với một số nhân viên của bà Dung đang làm nhiệm vụ trông coi tài sản tại đây.

Như đã tin, ngày 12/8, Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức cung cấp thông tin về vụ giữ người trái pháp luật và chống người thi hành công vụ xảy ra tại lô đất TH1, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xảy ra vào sáng 2/8. Cụ thể, khoảng 10h06 ngày 2/8, Công an phường Cổ Nhuế 1 tiếp nhận đơn trình báo của anh Lê Văn Vàng (SN 1981, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) và điện thoại của chị Nguyễn Hồng Linh (SN 1992, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) báo tin về việc một số nhân viên Trường Pascal của bà Lê Thị Bích Dung bị người của bà Trần Kim Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty TDS bắt giữ tại lô TH1, khu đô thị mới Cổ Nhuế... Ngay lập tức Công an quận Bắc Từ Liêm đã huy động lực lượng tới hiện trường, cắt khóa cổng, giải cứu thành công 4 nạn nhân gồm: chị Nguyễn Hồng Linh, anh Tăng Văn Lương, Nguyễn Quý Hưng và Nguyễn Văn Dũng. Đồng thời bắt giữ 4 người có hành vi chống người thi hành công vụ gồm: Nguyễn Thị Hồng (56 tuổi), Vũ Thị Liên (59 tuổi), đều là nhân viên tạp vụ; Đỗ Văn Hà (65 tuổi, bảo vệ) và Nghiêm Nhật Anh (26 tuổi, con bà Trần Kim Phương, cũng là cổ đông của Công ty TDS). Sau đó, Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hà và bà Hồng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngân Anh