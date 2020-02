Vụ Tuấn 'khỉ' nổ súng giết 5 người, cướp 1 tỷ: Truy tìm hai xe máy liên quan

Liên quan đến vụ Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) xả súng làm năm người chết ở huyện Củ Chi, ngày 19/2, Công an huyện Củ Chi đã ra thông báo truy tìm một số vật chứng liên quan đến vụ án.

Các vật chứng truy tìm gồm: Một xe Nouvo màu đỏ đen 59Y2-301.98, số máy 1DB1-074939, số khung 10CY-074929, dung tích xilanh 124 cm3; một xe Wave màu xanh 59X2-595.12, số máy HC90E-0157923, số khung 9083Y-157830, dung tích xilanh 97 cm3.

Công an huyện Củ Chi vận động người dân khi phát hiện hoặc có thông tin vật chứng nêu trên thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc qua số điện thoại trực ban Công an huyện Củ Chi 028.38920.272; Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Củ Chi 028.38920.273.

Khuya 13 rạng sáng 14-2, công an vây ráp tiêu diệt Tuấn "khỉ" ở Củ Chi. Ảnh: NT.

Ngoài ra, Công an huyện Củ Chi cũng vận động người dân giao nộp vũ khí, hung khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... có liên quan đến vụ án còn trong dân.